Kipchoge y Hassan debutan en el maratón de Nueva York frente a fuerte competencia

NUEVA YORK (AP) — Eliud Kipchoge y Sifan Hassan se encuentran en extremos opuestos de sus carreras como maratonistas.

Kipchoge, quien cumplirá 41 años la próxima semana, está en el ocaso de una trayectoria histórica como uno de los maratonistas más destacados en el deporte. Hassan, de 32 años, está en el apogeo de su carrera y viene de una victoria en Sídney hace dos meses.

Ambos participarán por primera vez en el Maratón de Nueva York el domingo, con Hassan buscando lograr un increíble doblete después de ganar en Australia.

Para lograr esa hazaña, la estrella holandesa tendrá que vencer a las últimas tres campeonas: Sheila Chepkirui (2024), Hellen Obiri (2023) y Sharon Lokedi (2022), quien estableció el récord del Maratón de Boston en abril.

“Tengo respeto por el recorrido que no he hecho. Tengo un gran respeto por las atletas que correrán conmigo. No voy a decir que voy a ganar, es muy difícil”, señaló Hassan.

Hassan tiene el mejor tiempo del grupo, con un récord personal de 2 horas y 13.44 minutos en el Maratón de Chicago en 2023, pero tendrá que navegar el recorrido de 42 kilómetros (26 millas) lleno de puentes y colinas.

“Recuerdo que el año pasado, después de París, me asustó mucho lo difícil que es este recorrido. No estaba lista el año pasado”, dijo Hassan, quien rompió el récord olímpico en el maratón el año pasado.

Esta es la primera visita de Hassan a la ciudad y sabe cómo celebrará después de terminar la carrera: degustando su “primer trozo de pizza de Nueva York”.

Kipchoge ve Nueva York como una especie de vuelta olímpica al final de su ilustre carrera en la que ha ganado 11 maratones importantes y establecido dos récords mundiales. Su última victoria importante en un maratón fue en Berlín en 2023.

“Realmente estoy diciendo gracias porque esta es la única manera en que puedo hacerlo”, afirmó.

Kipchoge ha pasado los últimos días en Nueva York y ha estado corriendo por el icónico Central Park, donde termina la carrera.

“Bajando por las calles todos están felices, es una hermosa cultura (de correr). Me di cuenta de que más de un millón de personas corren en Central Park cada año”, comentó.

Kipchoge será parte de un fuerte pelotón masculino que incluye al campeón defensor Abdi Nageeye. El neerlandés busca ser el primer ganador consecutivo desde Geoffrey Mutai en 2011 y 2013. La carrera de 2012 fue cancelada debido a la supertormenta Sandy.

“Sería un sueño hecho realidad, pero sé lo difícil que es este recorrido de carrera. Esta es mi quinta vez (corriéndolo), cada vez fue diferente de lo que esperaba.

“Sería increíble si eso sucede”, dijo Nageeye.

Podría tener que enfrentarse al ganador del Maratón de Londres 2024, Alexander Mutiso, y a Albert Korir, quien ganó en Nueva York en 2021.

Éxito en silla de ruedas

Marcel Hug, conocido como la Bala de Plata, regresa a Nueva York buscando su séptima victoria en la división de silla de ruedas. Ganó más recientemente en 2023. El campeón defensor Daniel Romanchuk no competirá este año debido a una lesión en el hombro que sufrió en el Maratón de Sídney. Susannah Scaroni buscará defender su título.

