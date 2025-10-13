Kirby de Seattle enfrentará a Bieber de Toronto en Juego 3 de la Americana; Woo cerca de regresar

TORONTO (AP) — George Kirby abrirá por los Marineros frente a Shane Bieber de los Azulejos cuando la Serie de Campeonato de la Liga Americana se traslade a Seattle para el Juego 3 el miércoles.

Kirby inició el Juego 5 de la Serie Divisional contra Detroit el viernes pasado. El derecho ponchó a seis y permitió una carrera y tres hits en cinco entradas. Kirby también inició el primer juego de la serie contra los Tigres, permitiendo dos carreras y seis hits en cinco entradas.

Durante la temporada regular, Kirby tuvo un récord de 10-8 con una efectividad de 4,21 en 23 aperturas. Fue su cuarto año con Seattle. No se enfrentó a los Azulejos.

El mánager de los Marineros Dan Wilson dijo que se espera que el dominicano Luis Castillo inicie el Juego 4 el jueves, añadiendo que Bryan Woo es una opción para un potencial Juego 5 el viernes.

Woo no ha lanzado desde el 19 de septiembre debido a una inflamación pectoral, pero el All-Star este año lanzó una sesión de práctica de bateo antes del Juego 2 del lunes en Toronto.

"Creo que le fue muy bien hoy", dijo Wilson. "Mirando diferentes cosas en términos de su velocidad, en términos de cómo estaba lanzando sus lanzamientos secundarios, todo se veía bastante sólido hoy. El próximo paso es cómo responde a eso mañana y cómo regresa. Como hemos visto, su progresión ha sido bastante constante, bastante en el objetivo. Si regresa mañana sintiéndose mejor, creo que estamos en un buen camino para verlo más adelante en la serie."

Woo registró un récord de 15-7 con una efectividad de 2,94 y 198 ponches en 186 entradas y dos tercios en la temporada regular.

El derecho Bieber permitió tres carreras, dos limpias, y cinco hits en dos innings y dos tercios en el Juego 3 de la Serie Divisional de Toronto contra los Yankees, una derrota 9-6 de los Azulejos.

El ganador del Cy Young de Liga Americana en 2020 tuvo un récord de 4-2 con una efectividad de 3,57 en siete aperturas para Toronto después de ser adquirido en un canje procedente de Cleveland y regresar de una cirugía de codo. No se enfrentó a los Marineros esta temporada.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes