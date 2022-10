Kirguistán plantea despliegue de un contingente del OTSC ante las acusaciones cruzadas de violar el acuerdo

El ministro de Defensa de Kirguistán, Baktybek Bekbolotov, ha planteado un posible despliegue de un contingente de fuerzas de mantenimiento de la paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) en la frontera con Tayikistán mientras ambas partes implicadas en el conflicto se acusan de violar el acuerdo de paz.

"Como saben, recientemente me reuní con el secretario general de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, Stanislav Zas. Dije que no habría paz entre kirguises y tayikos. Los kirguises tienen su propia versión de la verdad y los tayikos la suya propia. Hasta que un árbitro se interponga entre nosotros, no habrá paz", ha explicado, según ha recogido el portal de noticias 24 KG.

El servicio de guardia fronterizo de Kirguistán ha precisado este mismo miércoles que Tayikistán "no cumple con todos los acuerdos alcanzados y sigue desplegando armamento y tropas en la frontera". De esta forma, ha acusado a Dusambé de desplegar armamento en la región de Batken.

"Desde el 25 de septiembre, la parte tayika está preparando posiciones de combate: están cavando trincheras y cuevas a lo largo de la frontera con Kirguistán. Más de diez drones violaron el espacio aéreo y realizaron reconocimientos desde el 25 de septiembre. Los ciudadanos tayikos intentaron incendiar las casas de los residentes de las aldeas fronterizas de Kirguistán", ha precisado en un comunicado recogido por la agencia de noticias AKIpress.

Por su parte, el servicio de guardia fronterizo de Tayikistán ha acusado a la parte kirguisa de violar su espacio aéreo en al menos 13 ocasiones entre el 26 de septiembre y el 15 de octubre con "vehículos aéreos" en varios territorios, como en Isfara, de la provincia de Sughd.

"Las acciones de provocación, encaminadas a desestabilizar la situación, preparar posiciones de fuego, crear trincheras, seguir sacando equipo militar adicional y violar periódicamente el espacio aéreo de la República de Tayikistán, son una clara confirmación de la planes maliciosos de la parte kirguisa", ha dicho en un comunicado recogido por la agencia de noticias Avesta.

El Gobierno de Kirguistán anunció el 25 de septiembre un acuerdo con las autoridades de Tayikistán para poner fin al conflicto fronterizo que incluye el desmantelamiento de un total de ocho puestos de control, cuatro por cada país.

La frontera entre ambos países, que se extiende por más de 970 kilómetros, ha sido escenario de diversos enfrentamientos durante los últimos años debido a que varios puntos se encuentran sin delimitar, lo que provoca disputas entre Biskek y Dushambé en torno al control de dichos territorios.

Esta falta de demarcación clara ha derivado en disputas sobre el uso de terrenos y recursos hídricos, con frecuentes choques entre guardias fronterizos de uno y otro país y reyertas entre las comunidades que quedaron separadas tras la desintegración de la Unión Soviética.

Europa Press