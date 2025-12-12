Kirk Cousins guía a Falcons hacia triunfo de 29-28 sobre los tambaleantes Buccaneers

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Kirk Cousins lanzó tres pases de touchdown a Kyle Pitts Sr., y Zane Gonzalez convirtió un gol de campo de 43 yardas cuando el tiempo expiraba para completar la remontada de los Falcons de Atlanta, quienes superaron el jueves 29-28 a los Buccaneers de Tampa Bay.

En tercera y 28 durante la última serie ofensiva de los Falcons, Cousins completó un pase de 14 yardas a Pitts. En cuarta y 14, conectó con David Sills para 20 yardas, lo que dejó lista la escena para González.

Los Falcons (5-9) se sobrepusieron a un récord indeseable de la franquicia, con 19 penalizaciones, y a un déficit de 28-14 en el último cuarto.

Baker Mayfield sufrió una intercepción crucial en el último cuarto y los Buccaneers (7-7) perdieron por quinta vez en seis duelos, quedando medio juego detrás de Carolina, que lidera la División Sur de la Conferencia Nacional.

Los Bucs, tetracampeones defensores de la división, se enfrentarán a los Panthers (7-6) dos veces en los últimos tres duelos.

Usando sus camisetas Creamsicle en el 48º aniversario de la primera victoria de la franquicia —llegó después de un comienzo de 0-26—, los Buccaneers fueron abucheados al salir del campo.

