LA NACION

Kirk logra sacrificio ganador en la novena entrada y Azulejos vencen 5-4 a Orioles

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Kirk logra sacrificio ganador en la novena entrada y Azulejos vencen 5-4 a Orioles
Kirk logra sacrificio ganador en la novena entrada y Azulejos vencen 5-4 a OriolesChris Young - The Canadian Press

TORONTO (AP) — El mexicano Alejandro Kirk conectó un elevado de sacrificio que definió el juego en la parte baja de la novena entrada y los Azulejos de Toronto se recuperaron el sábado para vencer 5-4 a los Orioles de Baltimore.

Toronto, líder de la Liga Americana, estaba perdiendo 4-2 al llegar a la parte baja de la novena antes de luchar para conseguir su victoria número 45 viniendo de atrás, la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

Daulton Varsho llegó a base con un sencillo de toque con un out, avanzando a segunda por un error de lanzamiento del lanzador Keegan Akin.

El cubano Yennier Cano (3-7) entró para enfrentar a Ernie Clement, quien conectó un sencillo para poner corredores en las esquinas.

El salvamento fallido fue el quinto de Cano.

Braydon Fisher (6-0) lanzó una entrada para llevarse la victoria.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 4-1 con una producida.

Por los Azulejos, el canadiense dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 3-1. El venezolano Andrés Giménez de 4-1 con una producida.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas
  1. Diez gemas ocultas del cine clásico (y moderno) que están disponibles en streaming
    1

    Diez gemas ocultas del cine clásico (y moderno) que están disponibles en streaming

  2. Fue uno de los hoteles más lujosos del país y aún es famoso por su habitación número 32
    2

    Fue uno de los hoteles más lujosos del país y aún es famoso por su habitación número 32

  3. La viuda de Charlie Kirk publicó un video junto a su esposo en el ataúd y dejó un desafiante mensaje
    3

    La viuda de Charlie Kirk publicó un video junto a su esposo en el ataúd y dejó un desafiante mensaje

  4. La odisea de Celene para llegar a la escuela y el peor dilema de una familia
    4

    El peor dilema: viven en El Impenetrable y tienen que decidir qué hijo va a la escuela y hace las cuatro comidas

Cargando banners ...