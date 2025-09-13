Kirk logra sacrificio ganador en la novena entrada y Azulejos vencen 5-4 a Orioles
TORONTO (AP) — El mexicano Alejandro Kirk conectó un elevado de sacrificio que definió el juego en la parte baja de la novena entrada y los Azulejos de Toronto se recuperaron el sábado para vencer 5-4 a los Orioles de Baltimore.
Toronto, líder de la Liga Americana, estaba perdiendo 4-2 al llegar a la parte baja de la novena antes de luchar para conseguir su victoria número 45 viniendo de atrás, la mayor cantidad en las Grandes Ligas.
Daulton Varsho llegó a base con un sencillo de toque con un out, avanzando a segunda por un error de lanzamiento del lanzador Keegan Akin.
El cubano Yennier Cano (3-7) entró para enfrentar a Ernie Clement, quien conectó un sencillo para poner corredores en las esquinas.
El salvamento fallido fue el quinto de Cano.
Braydon Fisher (6-0) lanzó una entrada para llevarse la victoria.
Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 4-1 con una producida.
Por los Azulejos, el canadiense dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 3-1. El venezolano Andrés Giménez de 4-1 con una producida.
