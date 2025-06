Kirsty Coventry sucede a Thomas Bach al frente del COI

Elegida en marzo frente a seis rivales, la zimbabuense Kirsty Coventry se convertirá este lunes en la primera mujer y la primera africana en presidir el Comité Olímpico Internacional (COI), sucediendo a los 41 años al alemán Thomas Bach, en el cargo desde septiembre de 2013.

La excampeona olímpica de natación, que será la segunda persona que preside el COI más joven tras el fundador Pierre de Coubertin, inicia un mandato de ocho años, antes de una posible reelección por otros cuatro más.

Su llegada a la cima del deporte mundial, reflejo del cada vez mayor peso en la instancia de los antiguos atletas, "rejuvenece mucho el COI y refuerza su legitimidad", estima a preguntas de la AFP Jean-Loup Chappelet, especialista en olimpismo de la Universidad de Lausana.

El simbolismo es grande para una organización descrita durante mucho tiempo como un reducto de aristócratas, dirigida durante 131 años por hombres occidentales (ocho europeos y un estadounidense), aunque más internacional y femenina durante el mandato de Bach.

Más allá de esta cuestión de imagen, los miembros del COI eligieron a Coventry "por sus cualidades profesionales y humanas, tanto o más importantes", destacó el mandatario bávaro en junio.

Aunque desconocida para el gran público, la zimbabuense es una cara familiar en el seno del olimpismo, desde que entró en 2013 en la comisión de atletas, hasta llegar a ser miembro de la potente Comisión Ejecutiva y presidenta de la comisión de coordinación de los Juegos de Brisbane de 2032.

- Transición dulce -

El traspaso de poderes previsto para el mediodía será amistoso, teniendo en cuenta que Bach apostó por Coventry como sucesora, la invita a todas las reuniones desde marzo y que ya ha anunciado que no piensa ejercer ningún poder en la sombra una vez esté fuera de la presidencia.

Tras doce años de reinado, el antiguo campeón olímpico de esgrima deja una institución próspera, con sedes ya designadas para los diferentes Juegos hasta 2032, y viable económicamente tras haber firmado un nuevo acuerdo, hasta 2036, con la cadena estadounidense NBC Universal, crucial para sus finanzas.

No obstante, Coventry tiene que imprimir su sello rápidamente luego de una campaña discreta, en la que limitó sus viajes y tuvo a su segunda hija, sin propuestas concretas en su programa.

La exnadadora olímpica ha convocado para el martes al centenar de miembros del COI para definir "una nueva hoja de ruta" de la institución, antes de presidir el miércoles y jueves su primera comisión ejecutiva, tras la cual responderá a la prensa.

Y hay varios temas conflictivos en los que deberá definir su posición, como la obligatoriedad de test cromosómicos de género para poder competir en pruebas femeninas que impulsa World Athletics, la situación del boxeo tras el reciente reconocimiento de la nueva World Boxing como única interlocutora del COI, o el reingreso al movimiento olímpico de Rusia.

- Relación con Trump -

Sobre la primera cuestión, Coventry prometió en marzo "proteger a las deportistas femeninas", pero no se pronunció sobre la admisión o exclusión de las atletas transgénero o intersexo.

Quiere crear "un grupo de trabajo" para alcanzar "una decisión común". A menos de un año para los Juegos de Milán-Cortina, también deberá decidir sobre la participación o no de los deportistas rusos y bielorrusos. A menos que se decrete una paz duradera en Ucrania, la participación en pruebas individuales, bajo bandera neutra y condiciones estrictas, como fue el caso en París en 2024, parece la pista más probable. A nivel diplomático, Coventry debe entablar relación con el presidente estadounidense Donald Trump, huésped de los Juegos de Los Ángeles en 2028. "Desde hace 20 años me enfrento, digamos, a hombres difíciles que ocupan altos puestos", bromeó en marzo. "Lo que he aprendido es que la clave será la comunicación y es algo que debe producirse pronto". Otro ámbito de acción que se vigilará con lupa es qué modelo económico quiere implantar en el COI y cuál será su impacto económico, de cara también a la atribución de los Juegos de 2036, para la que ya han manifestado interés India, Sudáfrica, Turquía, Hungría, Catar o Arabia Saudita. cfe/mcd/pm