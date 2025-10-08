Kitagawa, Robson y Yaghi ganan el Premio Nobel de Química 2025

ESTOCOLMO, 8 oct (Reuters) - Los científicos Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi han sido galardonados con el Premio Nobel de Química 2025 "por el desarrollo de los marcos metal-orgánicos", según anunció el miércoles el organismo que concede el premio.

La Real Academia Sueca de las Ciencias concede este galardón, que tiene más de un siglo de antigüedad, y los ganadores se reparten 11 millones de coronas suecas (US$1,2 millones), así como la fama de haber ganado el que posiblemente sea el premio científico más prestigioso del mundo.

"A través del desarrollo de los marcos los galardonados han proporcionado a los químicos nuevas oportunidades para resolver algunos de los retos a los que nos enfrentamos", dijo la institución en un comunicado.

El Nobel de Química fue el tercer premio anunciado en la edición de este año, siguiendo la tradición, tras los de y anunciados esta semana.

Establecidos en el testamento del inventor y empresario sueco Alfred Nobel, los premios a los logros en ciencia, literatura y paz se conceden desde 1901, con algunas interrupciones debidas sobre todo a las guerras mundiales.

El propio Nobel era químico y sus avances en ese campo contribuyeron a apuntalar la riqueza que amasó con su invención de la dinamita en el siglo XIX. El premio de economía es una adición posterior financiada por el banco central sueco.

A veces eclipsados por galardonados más famosos en los campos de la física, la literatura y la paz, los premios de química han reconocido muchos descubrimientos influyentes, como la fisión nuclear, las técnicas de secuenciación del ADN y la levadura.

El premio de Química del año pasado recayó en los científicos estadounidenses David Baker y John Jumper y en el británico Demis Hassabis, por sus trabajos sobre la decodificación de la estructura de las proteínas y la creación de otras nuevas, que han permitido avances en ámbitos como el desarrollo de fármacos.

(US$1 = 9,3436 coronas suecas)

(Información de Niklas Pollard, Simon Johnson y Johan Ahlander en Estocolmo; información adicional de Terje Solsvik en Oslo, Greta Rosen Fondahn y Marie Mannes en Estocolmo; edición de Alex Richardson; edición en español de Paula Villalba)