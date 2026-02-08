Klaebo inicia su camino al récord de oros olímpicos con título en esquiatlón

El esquiador de fondo noruego Johannes Klaebo, llamado a ser uno de los protagonistas de estos Juegos al aspirar al récord histórico de oros olímpicos de invierno, empezó con buen pie al lograr el primer título al que aspiraba, el esquiatlón, este domingo en Tesero (Italia).

Eleva así su cuenta personal de títulos olímpicos a seis y se aproxima a dos del trío de compatriotas que más veces se han coronado en Juegos de Invierno: los esquiadores de fondo Marit Bjorgen y Bjorn Daehlie, y el biatleta Ole Einar Bjorndalen.

La medalla de plata fue para el francés Mathis Desloges, mientras que el también noruego Martin Nyenget se colgó el bronce.

Klaebo parece tener todo a favor para lograr el récord de oros olímpicos que persigue, ya que el año pasado en el Mundial arrasó con un pleno de seis títulos en las seis pruebas que disputó.

En la prueba, una de las que más competidores alinea, hubo cinco representantes latinoamericanos, aunque todos ellos en un plano muy secundario.

El mejor clasificado de ellos fue Franco Dal Farra, abanderado de Argentina en la apertura olímpica, y que finalizó en el puesto 61, a más de siete minutos y medio.

Su compatriota Mateo Sauma fue 67 y el colombiano nacido en Noruega Fredrik Fodstad finalizó 69.

En las dos últimas posiciones entre los 73 competidores que terminaron quedaron el chileno Sebastián Endrestad (72) y el boliviano nacido en Finlandia Timo Grönlund (73).