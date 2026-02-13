Klaebo se convierte en leyenda olímpica, Malinin espera su turno

El Olimpo del deporte tiene ya un nuevo inquilino con el noruego Johannes Klaebo, que igualó el récord de ocho títulos en citas invernales, en un viernes en el que el prodigio del patinaje artístico Ilia Malinin tiene todo a favor para ganar el oro individual.

Klaebo consiguió poner al esquí de fondo, habitualmente un actor secundario, en el centro del escenario al triunfar en los 10 km libres, logrando su tercer título olímpico en Milán-Cortina, donde aspira a otros tres.

"Me siento en muy buena forma, todo va perfecto", sonrió el esquiador de 29 años tras igualar la plusmarca de ocho oros olímpicos de invierno, que ahora comparte con tres compatriotas, los esquiadores de fondo Marit Bjorgen y Bjorn Daehlie, y el biatleta Ole Einar Bjorndalen, todos ellos retirados.

- Preparado para la coronación -

Pero si algo genera expectación este viernes es la resolución de la prueba masculina individual del patinaje artístico, donde el prodigio estadounidense de 21 años Ilia Malinin intentará terminar el trabajo que ya dejó bien avanzado el martes en el programa corto.

Entonces sus dos saltos cuádruples, un triple Axel y su ya tradicional salto hacia atrás fueron puntuados con 108,16 puntos, lo que le permite una buena ventaja sobre el segundo y gran rival, el japonés Yuma Kagiyama (103,07), antes del programa libre que decide el podio este viernes en el Milano Ice Skating Arena.

Los espectadores y telespectadores esperan también que "Quad God" les regale con su famoso cuádruple Axel, el salto más difícil del abanico del patinaje artístico. Se lo guardó el martes, posiblemente reservando el momento para el día de la coronación.

El domingo, Malinin ya se colgó el primer oro olímpico de su carrera con su participación con el Team USA en la prueba por equipos.

- Francia, potencia del biatlón -

Francia se confirmó como el país a batir en el biatlón, donde Quentin Fillon Maillet venció en el esprint de 10 km para sumar su segundo oro en esta edición y el cuarto de su carrera.

De las cuatro pruebas de biatlón hasta ahora disputadas, tres han terminado con oro para Francia.

Esos éxitos compensan las decepciones del país en otra de las pruebas donde son tradicionalmente fuertes, el snowboard cross, donde tras la decepción masculina del jueves se quedaron igualmente este viernes sin podio en la prueba femenina, ganada por la australiana Josie Baff.

- A la espera del TAS -

Si el jueves los Juegos de Invierno se tornaron en un terreno de juego geopolítico con la descalificación del piloto de skeleton ucraniano Vladislav Heraskevich por querer competir con un casco con fotos de compañeros deportistas muertos en el conflicto con Rusia, el asunto continuó este viernes.

A última hora del jueves, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) había confirmado que recibió un recurso de Heraskevich, que el viernes compareció durante dos horas y media en la cámara ad hoc instalada durante los Juegos en Milán.

“Espero que la verdad venza. Sé que soy inocente”, dijo a los periodistas el deportista, que ha pedido su reintegración a la competición olímpica.

La decisión debería conocerse a lo largo del viernes.