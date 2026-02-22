Klaebo, Von Allmen, Brignone, Pinheiro: las estrellas de Milán-Cortina

Del pleno y el récord memorable de Johannes Klaebo a Franjo von Allmen y Federica Brignone como reyes del esquí alpino, o el histórico título de Lucas Pinheiro Braathen para Latinoamérica: los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina tuvieron estrellas que brillaron en esta quincena de competición

Johannes Klaebo (NOR)

Si un nombre quedará para la historia después de Milán-Cortina será el del esquiador de fondo Johannes Klaebo.

El prodigio noruego de 29 años hizo un histórico pleno de seis oros en las seis pruebas que disputó y, sobre todo, batió y mejoró sensiblemente el récord de títulos olímpicos de invierno, que estaba fijado en 8 y que él deja por ahora en 11, con la amenaza de seguir ampliando la cuenta dentro de cuatro años en los Alpes franceses 2030.

Su país, Noruega, dominó el medallero de estos Juegos, siguiendo la tendencia de las últimas ediciones, con un total de 41 metales, 18 de los cuales fueron de oro.

Franjo von Allmen (SUI)

Todo el mundo esperaba a Marco Odermatt como la gran estrella masculina del esquí alpino masculino, pero ese honor fue para un compatriota más joven, Franjo von Allmen, que causó sensación desde el principio y se colgó tres medallas de oro: descenso, combinada por equipos y supergigante.

El joven de 23 años añadió su nombre al de tres mitos que consiguieron tres títulos en unos mismos Juegos en el esquí alpino, el austríaco Toni Sailer (1956), el francés Jean-Claude Killy (1968) y la croata Janica Kostelic (2002).

Federica Brignone (ITA)

La esquiadora italiana Federica Brignone, de 35 años y apodada la "Tigresa", había estado en duda para esta competición por una grave lesión en abril de 2025, de la que solo pudo reaparecer dos semanas antes del inicio de estos Juegos, donde protagonizó su particular cuento de hadas al ganar el supergigante y el eslalon gigante.

Hubo otras dos mujeres italianas de 35 años que fueron protagonistas en estos Juegos para alegría de los tifosi: la patinadora Francesca Lollobrigida, sobrina nieta de la mítica actriz Gina Lollobrigida, fue campeona en 3.000 y 5.000 metros, mientras que la icónica Arianna Fontana, en el patinaje short-track, sumó una decimocuarta medalla olímpica y quedó a una del récord absoluto de quince, que está en poder de la exesquiadora de fondo noruega Marit Bjorgen.

Lucas Pinheiro Braathen (BRA)

Lucas Pinheiro Braathen ganó un oro en estos Juegos Olímpicos, el de eslalon gigante, pero fue de dimensiones históricas al tratarse de la primera medalla histórica para Brasil y para Latinoamérica.

Nacido hace 25 años en Oslo y competidor con Noruega hasta 2023, su apuesta por competir desde 2024 por Brasil, el país de su madre, supuso un éxito histórico para una región tradicionalmente relegada a un papel de figuración en los Juegos de Invierno.

Eileen Gu (CHN)

Quizás no tuvo un balance tan espectacular como ella soñaba, pero Eileen Gu, la superestrella del esquí acrobático, pudo acabar con muy buena nota al conseguir un oro (halfpipe) y dos platas (slopestyle y big air).

Pero más allá de esa cosecha, sale de estos Juegos como la figura más laureada del esquí acrobático con las seis medallas (tres oros, tres platas) que acumuló entre esta cita y la anterior, Pekín 2022.

El biatlón francés

Si Suiza dominó en el esquí alpino, Francia protagonizó una exhibición de fuerza en el biatlón, donde se llevó seis de los once oros en juego y acumuló un total de trece medallas.

Quentin Fillon Maillet y Julia Simon destacaron con cuatro medallas y tres de ellas de oro cada uno, y el primero, con nueve metales acumulados, se convirtió en el mayor medallista olímpico de su país.

El skimo español

España vivió sus mejores Juegos Olímpicos de Invierno gracias al esquí de montaña, que se estrenaba en el evento y que dio al país tres metales: oro de Oriol Cardona y bronce de Ana Alonso en el esprint, y un bronce para esos dos mismos deportistas asociados en el relevo mixto.

El de Cardona fue el segundo oro olímpico de invierno de la historia de España, 54 años y 5 días después de que el esquiador alpino Paquito Fernández Ochoa ganara el eslalon de Sapporo 1972.