Klaebo y Brignone siguen con su cuento de hadas en Milán-Cortina

Los Juegos de Invierno vivieron este domingo un hito histórico con el noveno título olímpico de la carrera del fondista Johannes Klaebo, mientras que la esquiadora Federica Brignone deleitó a los tifosi locales con un segundo oro en Milán-Cortina.

Klaebo lleva ya cuatro pruebas ganadas de cuatro disputadas en estos Juegos, y todavía le quedan dos más por disputar: el prodigio noruego de 29 años fija con sus nueve medallas de oro un nuevo récord de títulos olímpicos de invierno, dejando atrás los ocho que consiguieron tres compatriotas, el biatleta Ole Einar Bjoerndalen y los exesquiadores de fondo Marit Bjorgen y Bjorn Daehlie.

Tras su triunfo con Noruega este domingo en la prueba de relevos del esquí de fondo, Klaebo quiso dedicar la hazaña a su abuelo y entrenador desde la adolescencia: "Tiene 83 años, pero es todavía la persona con más capacidad de innovación. Que él pueda ver esto, después de tantos años, es algo increíble".

En la última semana de los Juegos, el miércoles en el esprint por equipos y el sábado en los 50 km individual, puede seguir dejando el listón todavía más arriba.

- Otro zarpazo de la "Tigresa" -

Con la sueca Sara Hector y la noruega Thea Louise Stjernesund postradas de rodillas y todo un país aclamándola: así terminó el domingo su eslalon gigante la estrella local Federica Brignone, apodada cariñosamente "Fede" en Italia, que ganó la prueba cuatro días después de haber triunfado en el supergigante.

Lesionada de gravedad el pasado abril, no regresó a la competición hasta bien avanzado enero y sus posibilidades en los Juegos eran una incógnita, pero la veterana de 35 años está protagonizando el cuento de hadas más bonito de su carrera y de esta edición olímpica.

"Para mí es una sorpresa preciosa estar de nuevo aquí. Me he esforzado por estar relajada y disfrutar cada momento. Nunca he sentido presión, ese creo que es mi secreto para lograr esto", admitió la "Tigresa" de Italia, país que ya superó este domingo su anterior récord de veinte medallas en Juegos de Invierno.

- Shiffrin, ni en el Top 10 -

Si Brignone era la cara, la cruz del día en el esquí alpino femenino fue la estadounidense Mikaela Shiffrin, que quedó en un inusual undécimo puesto en el gigante y sigue sin ganar una medalla olímpica desde hace ocho años.

"Hoy hemos tenido el eslalon gigante con más alto nivel en mucho tiempo. Es realmente bueno que tantas esquiadoras hayan podido brindar este espectáculo hoy", dijo la mujer que tiene el récord de victorias en pruebas de la Copa del Mundo (108).

Después del amargo cuarto puesto de la combinada por equipos y de este undécimo puesto, a Shiffrin solo le queda una bala para irse de estos Juegos con una medalla: la del eslalon del miércoles, su disciplina favorita.

Allí tratará de evitar repetir unos segundos Juegos Olímpicos sin podio, después de su enorme decepción de hace cuatro años en Pekín.

- Kingsbury se desquita -

El canadiense Mikael Kingsbury, una de las leyendas el esquí acrobático, se proclamó este domingo campeón olímpico de moguls paralelos, sumando a los 33 años su quinta medalla en unos Juegos y la segunda de oro después del título de moguls en 2018.

En esa prueba de moguls había vivido esta semana una gran decepción al verse relegado a la plata por el australiano Cooper Woods.

Por su parte, el sueco Martin Ponsiluoma se llevó el título en la prueba de persecución del biatlón, mientras que Gran Bretaña triunfó en el snowboard cross por equipos mixtos.