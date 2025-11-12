Klarna lanza en España su tarjeta de débito con opción de pagar a plazos

MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La plataforma de servicios financieros Klarna ha lanzado este miércoles en España su nueva tarjeta de débito con opciones como la de pagar en tres plazos sin intereses.

La firma ha enmarcado en un comunicado que esta propuesta combina "la seguridad y el control del débito con la flexibilidad y las ventajas tradicionalmente asociadas a las tarjetas de crédito, pero sin intereses ni comisiones".

Desde Klarna han sostenido que las tarjetas de débito tradicionales "apenas ofrecían flexibilidad ante gastos imprevistos" y, por ello, han subrayado que el lanzamiento de esta tarjeta responde a la demanda de los consumidores españoles, de los cuales el 84% estaría dispuesto a cambiar su tarjeta de débito por una que ofrezca ventajas como pago a plazos sin intereses, descuentos o 'cashback'.

La tarjeta Klarna funciona por defecto como tarjeta de débito, cargando los pagos directamente desde el saldo del usuario, que puede recargar desde la aplicación, en tanto que, si el cliente desea dividir una compra en tres plazos sin intereses, puede activar la opción desde la aplicación.

Por otra parte, la tarjeta es aceptada en todos los comercios que operan con Visa, tanto físicos como en línea.