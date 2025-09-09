KLM cancela más de 100 vuelos este miércoles por una huelga del personal de tierra en Ámsterdam

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

KLM ha cancelado más de 100 vuelos en el aeropuerto de Schiphol de Ámsterdam (Países Bajos) para este miércoles, 10 de septiembre, como consecuencia de una huelga de su personal de tierra, convocada por los sindicatos FNV y CNV, después de que la semana pasada la aerolínea firmara un acuerdo salarial con tres organizaciones más pequeñas. En concreto, esta movilización tendrá lugar entre las 08.00 y las 10.00 horas de mañana, afectando a alrededor de 27.000 pasajeros, según recoge la prensa local.

Así, tanto el aeropuerto como la compañía aérea han aconsejado a los viajeros que consulten la información de su viaje para revisar las actualizaciones del estado de su respectivo vuelo. La semana pasada, KLM anunció un acuerdo con los sindicatos NVLT, VKP y De Unie, destacando un aumento salarial del 2,25% hasta el 31 de diciembre de 2026, un plan mejorado de participación en las ganancias y una atractiva opción de jubilación anticipada.

"Esta es una buena noticia para nuestros compañeros, que conservarán su poder adquisitivo, y para toda la empresa. Invito a FNV y CNV a unirse a este acuerdo", señaló la directora de Recursos Humanos de KLM, Miriam Kartman.