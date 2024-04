Klopp asegura que Slot asumirá el 'mejor trabajo del mundo' en Liverpool

Jurgen Klopp le ha indicado a Arne Slot tendrá “el mejor trabajo del mundo” si el neerlandés es designado como el próximo técnico de Liverpool.

El actual entrenador de Feyenoord ha emergido como el favorito para ser el sucesor de Klopp tras confirmar que los clubes están en negociaciones. Slot señaló que le seduce la idea de asumir en uno de los puestos más exigentes del fútbol.

“El mejor trabajo en el mundo, el mejor club en el mundo”, dijo Klopp el viernes. “Será un trabajo realmente interesante”.

Klopp se marchará al final de la temporada, luego de más de ocho años en Liverpool, llevándose consigo títulos de la Liga Premier y la Liga de Campeones.

El alemán manifestó que le gusta el estilo de juego que Slot predica, pero que no se ha involucrado en las negociaciones sobre el nombramiento.

“Si él es la solución, estaré más que contento. No me corresponde juzgar estas cosas, pero me parece estupendo”, dijo.

Klopp ambiciona despedirse por todo lo alto, consiguiendo un segundo título de liga doméstica en su etapa con Liverpool. Pero la derrota 2-0 en el feudo de Everton el miércoles ha dejado a Arsenal y Manchester City como los punteros en la carrera por el campeonato. Liverpool también fue eliminado por Atalanta en los cuartos de final de la Liga Europa.

Aunque los reveses han amargado las últimas semanas de Klopp en Anfield, cree que el cierre de temporada beneficiará a su sucesor.

“Hasta yo estoy ayudando al acabar fuera de la cima, lo que permite tener un margen para mejorar”, señaló.

Xabi Alonso había sido el favorito para reemplazar a Klopp, pero el español optó por continuar con el flamante campeón alemán Bayer Leverkusen. También ha sonado el nombre de Ruben Amorim, actual técnico del Sporting Lisboa.

Pero todo indica que Slot, de 45 años, será el próximo entrenador de Liverpool — en caso que se alcance un acuerdo con Feyenoord para dejar en libertad que les llevó a la conquista de la liga holandesa el año pasado y acaba de ganar la Copa de Holanda.