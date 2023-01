Klopp cree que fichar este enero no arreglaría los problemas del Liverpool

Los problemas actuales del Liverpool, enfrentado a una ola de lesiones y a una crisis de resultados, no pueden ser resueltos en el mercado de fichajes de este enero, estimó el viernes su entrenador, Jürgen Klopp.

Después de dos victorias consecutivas en la Premier League tras el parón mundialista, los hombres de Klopp cayeron 3-1 en el terreno del Brentford y luego no pasaron del empate en casa ante el Wolverhampton (2-2) en la Copa de Inglaterra.

El Liverpool, subcampeón del torneo la pasada temporada, es apenas séptimo en la clasificación actual de la Premier League, a siete puntos de los puestos de clasificación a la próxima Liga de Campeones.

En el mercado de enero, el Liverpool se ha hecho con el joven prodigio neerlandés Cody Gakpo (23 años), del PSV Eindhoven, pero el técnico de los 'Reds' aseguró que sería probablemente la única adquisición de su club en esta ventana de inscripciones por falta de fondos.

"Veamos, ¿tengo que contar de nuevo la historia del dinero?", dijo Klopp en su conferencia de prensa del viernes. "¿Por qué hacéis la pregunta cuando la respuesta está clara? Conocéis ya la respuesta", apuntó el técnico alemán.

En la víspera de medirse al Brighton el sábado, Klopp debe jugar sin sus atacantes Roberto Firmino y Luis Díaz, mientras que el uruguayo Darwin Núñez no se encuentra en su mejor forma.

"Tenemos además ahora el problema de que cuatro de nuestros jugadores ofensivos están lesionados. Ahora compramos uno (Gakpo) y los otros volverán. Darwin también está pronto de vuelta. Y nos encontraremos entonces con siete atacantes", detalló.

"No podremos meterles a todos en la lista para la Liga de Campeones (duelo de octavos en febrero y marzo contra el Real Madrid). No es tan fácil. No puedes resolver así los problemas", señaló Klopp, que no tiene pensado aprovechar el mercado para contratar delanteros.

jw/nr/bm/dr

AFP