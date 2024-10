Klopp defiende decisión de unirse a Red Bull para encabezar su grupo de equipos de fútbol

Jürgen Klopp defendió su decisión de encabezar el grupo de equipos de fútbol de Red Bull diciendo que “no quería ofender a nadie”, esto después de que su decisión generó críticas de algunos aficionados de sus exequipos en Alemania.

Klopp asumirá el papel de jefe de fútbol global de la empresa de bebidas energéticas en enero en lo que fue considerada una sorpresiva decisión. Este será su primer rol desde que dejó al Liverpool al final de la temporada pasada.

“No quería ofender a nadie, definitivamente no, y personalmente amo a todos mis exequipo”, aseguró Klopp en entrevista dada a conocer el miércoles en el podcast del exjugador alemán y del Real Madrid Toni Kroos.

Klopp sugirió que si hubiera tomado la decisión de dirigir a otro club también hubiera sido decepcionante para algunos aficionados.

“Realmente no sé que podría haber hecho para que todos estuvieran contentos”, admitió.

En Alemania Red Bull, y especialmente el Leipzig, son especialmente resentidos por los aficionados al fútbol que ven a la compañía como una presencia corporativa que intenta comprar el éxito.

Seguidores del Borussia Dortmund, uno de lo exequipos de Klopp, criticaron la decisión. Mientras que aficionados del Mainz desplegaron pancartas este mes expresando su decepción y cuestionando si “estaba loco”.

Klopp pasó 18 años con el Mainz como jugador y entrenador antes de unirse al Dortmund en el 2008, equipo al que llevó a dos títulos de la Bundesliga y la final de la Liga de Campeones.

Klopp aseguró que él nunca vio el involucramiento de Red Bull de forma “tan crítica” y sugirió que tuvo un papel importante de llevar el fútbol de alto nivel a Alemania Oriental con el proyecto del Leipzig.

Anteriormente el técnico alemán dijo que quería tomarse “un largo descanso” del fútbol tras dejar al Liverpool, equipo al que dejó en mayo pasado después de nueve años.

“Tengo 57 años, entonces todavía puedo trabajar un par de años más, pero realmente no me veo en la banda (como entrenador) de momento”, indicó. “Pero siempre estuvo claro que no era que no iba a hacer nada. Y luego llegó esta situación con Red Bull y para mí fue increíble”.

Klopp dijo que vio su papel con Red Bull esencialmente como un “asesor” que trabajará junto a entrenadores y los equipos que pertenecen a la empresa de bebidas energéticas. “Siempre tuve la sensación de que el entrenador es la persona más solitaria del club”, añadió.

AP