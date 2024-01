26 ene (Reuters) - El entrenador Jürgen Klopp ha decidido dejar el Liverpool al final de la temporada, informó el viernes el club de la Premier League del fútbol inglés.

Klopp, que llevó al Liverpool a la final de la Copa de la Liga el miércoles, había informado a la dirección del club que pondría fin a sus ocho años y medio en Anfield al final de la presente campaña.

Los subdirectores Pepijn Lijnders y Peter Krawietz también dejarán el club al mismo tiempo, informó el Liverpool.

"Es que estoy, cómo decirlo, quedándome sin energía", dijo Klopp, de 56 años, en la página web del Liverpool. "Puedo entender que sea una sorpresa para mucha gente en este momento, cuando lo escuchas por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo (...) o al menos intentarlo".

"Me encanta absolutamente todo lo que rodea a este club, me encanta todo lo que rodea a la ciudad, me encanta todo lo que rodea a nuestros seguidores, me encanta el equipo, me encanta el personal (...) Me encanta todo. Pero que tome esta decisión demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar".

"Ahora no tengo ningún problema, obviamente, ya sabía desde hace tiempo que tendría que anunciarlo en algún momento, pero ahora estoy absolutamente bien. Sé que no puedo hacer el trabajo una y otra y otra vez".

El alemán se unió al Liverpool en octubre de 2015 y ha ganado la Liga de Campeones, la Premier League, el Mundial de Clubes, la FA Cup, la Copa de la Liga y la Supercopa, así como la Community Shield durante su mandato.

"De acuerdo con los deseos expresados por Jürgen, guardaremos los homenajes exhaustivos para un momento más apropiado, sin embargo, seríamos negligentes si no aprovecháramos esta oportunidad para reafirmar que su nombramiento sigue siendo una de las mayores bendiciones de nuestro tiempo como propietarios", dijo Mike Gordon, presidente de Fenway Sports Group.

"Los increíbles logros de estos años hablan por sí solos, al igual que la alegría que Jürgen y su equipo nos han proporcionado a todos los aficionados. Sus muchos logros nunca se darán por sentados".

En la temporada 2019-20, Klopp llevó al Liverpool a su primer título de liga desde 1990, y el primero de la era de la Premier League. La temporada anterior, el Liverpool levantó la Liga de Campeones, derrotando al Tottenham Hotspur en la final. (Reporte de Simon Jennings en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)