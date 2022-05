Klopp: "Está claro que vamos a sufrir"

El entrenador del Liverpool, J√ľrgen Klopp, ha recordado que solo est√°n "en la mitad" de la eliminatoria de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Villarreal y que no deben confiarse tras el 2-0 cosechado en Anfield, adem√°s de advertir de que van a "sufrir" este martes en el partido de vuelta en La Cer√°mica.

"Si fuera más joven, me habría enfadado mucho con la pregunta", respondió a la cuestión de si la eliminatoria estaba resuelta. "Por supuesto que no, solo estamos en la mitad. Tenemos que ir allí e intentar ganar, sabiendo que ellos irán con todo lo que tienen. Es una semifinal, será difícil, nunca esperamos que fuese fácil. Jugamos un buen partido en casa y también necesitamos jugar uno bueno fuera. Vamos a tener que sufrir, eso está claro", advirtió.

En este sentido, apeló a mantener la concentración para tratar de atar su clasificación en el Estadio de la Cerámica. "Tenemos un equipo excelente, pero se necesita suerte, así que más vale que tengamos cuidado, y así lo haremos. Si el Villarreal nos gana, enhorabuena y listo", subrayó.

"La madurez y la experiencia son importantes, pero no son lo √ļnico decisivo. Tenemos que estar preparados para jugar un partido 'top'. Ellos intentar√°n jugar mucho m√°s a su f√ļtbol de lo que les permitimos en el primer encuentro. Unai seguramente intentar√° adaptar algunas cosas. Ser√° muy interesante", afirm√≥.

Por ello, el técnico alemán garantizó que no especularán con el resultado de la ida. "No ganamos los partidos echándonos atrás y contraatacando. Tratamos de ser nosotros mismos y tenemos que volver a hacerlo. Tenemos que estar listos para sufrir y defender en algunos momentos", manifestó.

Sin embargo, no le preocupa el hecho no haber ganado ninguno de los siete partidos disputados en Espa√Īa como entrenador. "Pero pasamos de ronda contra el M√°laga, contra el Madrid... Puede que no hayamos ganado, pero las superamos de vez en cuando. ¬ŅCu√°ntas veces me han dejado fuera equipos espa√Īoles? No creo en ese tipo de cosas", advirti√≥.

Sobre el hecho de estar ya clasificados matem√°ticamente para la pr√≥xima edici√≥n de la 'Champions', asegur√≥ que es "un gran logro". "Nos ayuda a saber que estamos en el mejor estado f√≠sico posible", dijo. "Debemos haber hecho algo bien en los √ļltimos meses. El problema es que ahora todo es perfecto, pero en el pr√≥ximo partido comenzamos con el pie izquierdo y ser√° diferente. Sabemos que estamos en un buen momento. Pero, ¬Ņpor qu√© deber√≠amos pensar en el pasado? Digamos que el Villarreal tiene el primer tiro a puerta, los aficionados gritan, gana duelos... Un buen ejemplo es el Newcastle, un partido en el que la afici√≥n estuvo muy intensa, pero nunca dejamos que sucediera", expres√≥.

Por √ļltimo, sobre el estado f√≠sico de sus futbolistas, explic√≥ que Roberto Firmino viajar√° con el equipo pero no podr√° jugar, mientras que hombres como Tsimikas, Jones y Origi se han recuperado a tiempo de un virus estomacal.