Klopp renueva con el Liverpool hasta 2026

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, ha renovado su vinculaci√≥n con el club 'red' hasta el 30 de junio de 2026, ampliando en dos temporadas su contrato actual -el cual expiraba en 2024-, seg√ļn ha anunciado el club en una jornada "emocionante" para el t√©cnico alem√°n.

Además de Klopp también renuevan sus asistentes Pepijn Lijnders y Peter Krawietz, reafirmando así un proyecto que comenzó en octubre de 2015 y ya ha dado muchos éxitos al Liverpool. En total, cinco títulos: una Premier, la Copa de la Liga, la 'Champions', la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

"Hay tantas palabras que podr√≠a usar para describir c√≥mo me siento con esta noticia: encantado, honrado, bendecido, privilegiado y emocionado ser√≠a un comienzo. Hay mucho que amar de este lugar. Lo sab√≠a antes de venir aqu√≠, lo conoc√≠ a√ļn mejor despu√©s de llegar y ahora lo s√© m√°s que nunca", dijo Klopp tras su renovaci√≥n.

"Como cualquier relaci√≥n sana, siempre tiene que ser una calle de doble sentido; tienes que estar bien el uno para el otro. La sensaci√≥n de que √©ramos absolutamente adecuados el uno para el otro es lo que me trajo aqu√≠ en primer lugar y es por eso que se ha extendido", a√Īadi√≥ el t√©cnico de Stuttgart.

Adem√°s, Klopp explic√≥ que pens√≥ en dar este pao. "Tuve que hacerme la pregunta: ¬ŅEs correcto para el Liverpool que me quede m√°s tiempo? Junto con mis ayudantes Pep Lijnders y Pete Krawietz llegamos a la conclusi√≥n de que era un '¬°s√≠!'", espet√≥ Klopp en declaraciones al club.

"Todavía hay una frescura en nosotros como club y esto me da energía. Durante todo el tiempo que he estado aquí, nuestros propietarios han estado increíblemente comprometidos y enérgicos y está claro que en este momento esto se aplica a nuestro futuro tanto como lo he sabido. En Billy Hogan y Julian Ward tenemos líderes que están centrados en renovarse para que podamos seguir compitiendo al más alto nivel", destacó.