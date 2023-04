Klopp y el interés en Bellingham: "No entiendo por qué hablamos de cosas que no podemos tener"

El entrenador del Liverpool, Juergen Klopp, afirmó este viernes que no entiende que se hable de "cosas" que no puede tener, en referencia al posible interés de su club en el centrocampista inglés del Borussia Dortmund Jude Bellingham, por lo que pidió "aceptar que no es posible".

"No se trata de Jude Bellingham mi respuesta ahora, pero nunca he entendido por qué hablamos constantemente de cosas que teóricamente no podemos tener. No podemos fichar seis jugadores en un verano, todos por 113 millones de euros. Todo el mundo diría que eso está claro", manifestó el alemán en una rueda de prensa, confirmando que el Liverpool se retira de la 'puja' por Bellingham, uno de los futbolistas más deseados de Europa.

Klopp insistió en que no tenía "nada que decir al respecto", argumentando que no habla "de los jugadores que fichamos o no fichamos", ni de "especulaciones". "Tienes que darte cuenta de lo que puedes hacer y luego trabajar con ello. Así es como he trabajado siempre", expresó, comparando la situación con los regales que reciben los más pequeños en la época navideña.

"No somos niños. No le preguntarías a un niño de 5 años '¿Qué quieres para Navidad?' Y te dice que quiere un Ferrari. No dirías que es una buena idea, dirías que es demasiado caro y no puede conducirlo. Si este niño es infeliz toda su vida porque no puede conseguir un Ferrari, sería una vida triste. Hay momentos en los que tienes que aceptar que no es posible para nosotros", zanjó Klopp en la previa del duelo ante el Leeds de este sábado.

Europa Press