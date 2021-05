Klose detiene su carrera de entrenador por culpa de una trombosis

El exjugador alem√°n Miroslav Klose, campe√≥n del mundo y m√°ximo goleador de los Mundiales, deber√° hacer un obligado descanso en su carrera como t√©cnico debido a una trombosis en la pierna y no asumir√° ning√ļn puesto de entrenador por el momento.

"El diagn√≥stico fue un shock para m√≠. Los m√©dicos me dejaron muy claro que no debo bromear con esta situaci√≥n", dijo Klose en declaraciones a la revista Kicker este jueves. El exdelantero dej√≥ recientemente su puesto de asistente de entrenador en el Bayern de M√ļnich.

Su salida del club bávaro ha coincidido con el adiós de Hansi Flick, que dirigirá a la selección germana después de la Eurocopa de este verano. Sin embargo, la enfermedad diagnosticada impedirá que Klose también dé el salto a un nuevo banquillo.

"Me han prescrito un descanso casi total. No puedo trotar, no puedo nadar, pero sobre todo no puedo jugar al f√ļtbol.... Casi me vuelvo loco", a√Īadi√≥ Klose, que tambi√©n habr√≠a estado negociando con el club de segunda divisi√≥n Fortuna Dusseldorf para hacerse m√°ximo responsable del equipo.

Europa Press