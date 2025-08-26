Kneecap cancela gira en EEUU por audiencia judicial en caso de terrorismo

El grupo irlandés de rap Kneecap canceló su gira por Estados Unidos debido a que uno de sus miembros debe comparecer ante una corte británica por supuestamente apoyar al movimiento islamista libanés Hezbolá.

"Debido a la proximidad de nuestra próxima audiencia judicial en Londres con la primera fecha de la gira, y como el gobierno británico continúa su cacería de brujas, deberemos cancelar todas las 15 fechas (de conciertos) en Estados Unidos en octubre", anunció la banda en un comunicado publicado el lunes en redes sociales.

"Pero una vez que ganemos nuestro caso en la corte, que lo haremos, prometemos embarcar en una gira aún mayor", agregó en el comunicado, en el cual dijo que habrá reembolsos disponibles.

Liam O'Hanna, de 27 años, cuyo nombre artístico es Mo Chara, fue imputado en mayo tras ser acusado de exhibir una bandera de Hezbolá durante un concierto el año pasado en Londres.

Hezbolá fue proscrito en 2019 en Reino Unido, y se considera un delito mostrar apoyo a ese movimiento proiraní.

Kneecap también ha sido noticia por sus declaraciones denunciando la guerra en Gaza y contra Israel.

En una presentación en junio en el Festival de Glastonbury, Chara declaró: "Israel es un criminal de guerra".

El grupo luego quedó fuera del Festival Sziget de Budapest debido a que las autoridades húngaras, cercanas a Israel, les impidieron ingresar.

Kneecap también apoya a los republicanos irlandeses y critica al imperialismo británico.

El nombre del grupo se refiere a los disparos intencionales a las extremidades, llamados en inglés "kneecapping", que realizaban los republicanos irlandeses como castigo durante las décadas de inestabilidad en Irlanda del Norte.