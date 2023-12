NUEVA YORK (AP) — Los Knicks de Nueva York enviaron a RJ Barrett e Immanuel Quickley a los Raptors de Toronto y recibirán a cambio a OG Anunoby, confirmó el sábado una persona que tiene conocimiento del trato.

Los Knicks también adquirirán a Precious Achiuwa y Malachi Flynn, le aseguró la persona a The Associated Press y que habló en condición de anonimato debido a que el canje no es oficial.

El canje fue reportado primero por ESPN.

Los Knicks están dando a dos jugadores ofensivos con Barrett, un alero titular, y Quickley, uno de los mejores suplentes de la liga. Pero el acuerdo podría darles un empuje en la defensa debido a que Anunoby fue líder de robos de la NBA la campaña anterior.

El acuerdo se completó cuatro meses después de que los Knicks presentaron una demanda contra los Raptors, acusando al equipo de conspirar para robarse miles de videos y secretos de scouting tras contratar a un exempleado de visores de Nueva York.