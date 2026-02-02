Knicks vencen a Lakers y arruinan el 32º juego de temporada regular de LeBron en el MSG

NUEVA YORK (AP) — OG Anunoby anotó 25 puntos, Landry Shamet agregó 23 y los Knicks de Nueva York vencieron la noche del domingo 112-100 a los Lakers de Los Ángeles, arruinando el 32º juego de LeBron James en el Madison Square Garden

Josh Hart terminó con 20 puntos y Jalen Brunson tuvo 12 puntos y un récord de temporada de 13 asistencias para los Knicks, quienes igualaron su récord de temporada con su sexta victoria consecutiva, la mayoría de ellas logradas con facilidad

James finalizó con 22 puntos, seis asistencias y cinco rebotes después de ser elegido como reserva más temprano el domingo para su 22ª selección consecutiva al All-Star de la NBA, un récord. Cayó a 23-9 en la temporada regular en el MSG, donde llegó al juego con un promedio de 28,2 puntos, 7,6 asistencias y 7,0 rebotes

Luka Doncic tuvo 30 puntos, 15 rebotes y ocho asistencias. El juego fue exactamente un año después del último viaje de los Lakers a Nueva York, cuando poco después de su victoria se supo que habían acordado el intercambio de gran magnitud con Dallas que llevó a Doncic a Los Ángeles

James no ha dicho si su 23ª temporada será la última, pero la posibilidad de una última aparición en el MSG hizo que las ventas de boletos se dispararan, con asientos lejos del piso vendiéndose por más de US$500 y los cercanos a la cancha por miles de dólares

