BUDAPEST (AP) — Desde los autos hasta sus tiempos en las carreras de atletismo, el joven velocista Erriyon Knighton aprecia todo lo que es veloz.

El joven de 19 años ha combinado sus dos pasiones para darse otro incentivo: si gana el oro olímpico se comprará un superauto McLaren. Pero por muy rápido que sea, de lo que no puede escapar es de las comparaciones con el exvelocista Usain Bolt, algo que Knighton acoge con gusto cuando se alista para el Campeonato Mundial.

Pero el estilo que ha seguido Knighton es más bien lento pero seguro. Cree que ser paciente lo llevará a lo más alto en su lucha con su compatriota Noah Lyles, el dos veces campeón defensor de los 200 metros y que recientemente ganó los 100.

“No tenemos prisa por ser grandes”, advirtió Knighton en entrevista con The Associated Press antes de participar en el primer heat de los 200 metros el miércoles. 'Quiero decir, la grandeza no llega de un día a otro. Estamos tomando todo paso a paso".

Esa mentalidad lo ha llevado a tener mejores tiempos en los 200 metros que Bolt a su edad. Knighton, quien fue jugador de fútbol americano en la secundaria, ha marcado los 11 tiempos más destacados en los 200 metros para un velocista de menos de 20 años, incluyendo 19,49 segundos en abril 2022.

En comparación, el mejor tiempo de Bolt a esa edad fue de 19,93. Bolt mejoró con los años y llegó a establecer el récord de 19,19 segundos en el Campeonato del Mundo de Berlín 2009.

Es una marca que Knighton mantiene en la mira —al igual que Lyles.

“Será cuestión de tiempo” antes de que el récord caiga, advirtió Knighton. “Si no lo hago yo, alguien más lo hará”.

Especialmente si tiene a Lyles empujándolo. Es una de las rivalidades que están floreciendo en la pista con estilos distintos. Lyles es más llamativo. Knighton es más reservado.

Hay que dejarlo en claro: Lyles respeta a Knighton. Pero no tiene miedo del adolescente.

“Lo veo como un niño, pero también un rival”, admitió Lyles, de 26 años, quien ha superado a Knighton en siete de nueve carreras en los 200 metros.

Hubo un tiempo en el que Knighton pensó que jugaría fútbol americano colegial como un talentoso receptor que generó interés de escuelas como Florida y Florida State. Pero decidió concentrarse en la pista y a los 16 años se volvió profesional.

Su motivación fuera de la pista está en los autos. Actualmente tiene una Grand Cherokee y espera comprar un McLaren o Lamborghini si gana dos medallas de oro en los Olímpicos.

Es un gran incentivo.