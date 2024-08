Knot, del bce, dice que el excesivo gasto público dificulta la labor del banco central

RÓTERDAM, 27 ago (Reuters) - El excesivo gasto público ha dificultado al Banco Central Europeo la reducción de la inflación y se necesita una disciplina fiscal más estricta para que funcionen las nuevas normas presupuestarias, dijo el martes el responsable de política monetaria del BCE y presidente del banco central neerlandés, Klaas Knot.

El BCE subió los tipos de interés a un ritmo récord en 2022 y 2023 para combatir la inflación y espera que el ciclo de relajación, que comenzó con un recorte de tipos en junio, sea lento, ya que las presiones sobre los precios siguen persistiendo y se considera que la inflación se mantendrá por encima del objetivo del 2% del BCE hasta finales del próximo año.

"Vemos que una orientación fiscal inadecuada puede obstaculizar la eficacia de la política monetaria", dijo Knot. "En este caso, habría sido deseable una política fiscal más restrictiva".

Aunque en mayo se introdujeron nuevas normas fiscales, Knot dijo que éstas no significaban una mejora automática de la relación entre el BCE y los ministerios de finanzas de los 20 países que comparten el euro.

Las nuevas normas otorgan a los Estados una mayor flexibilidad para gastar más durante las fases bajistas, pero sólo funcionarán si los Gobiernos nacionales reducen su deuda durante las fases alcistas.

"Que esto ocurra dependerá en gran medida del cumplimiento y la aplicación de las normas", dijo Knot. "En este sentido, el nuevo marco fiscal de la UE tendrá que demostrar su valía de inmediato".

Sería útil que el bloque tuviera algún tipo de capacidad presupuestaria central como durante la pandemia, pero el gasto global no debe aumentar, por lo que cualquier gasto supranacional debe ir acompañado de una reducción del gasto en los presupuestos nacionales, argumentó Knot.

Los Estados miembro de la UE unieron sus fuerzas durante la pandemia para financiar el fondo de recuperación de la UE Next Generation, pero algunos países, en particular Alemania, insisten en que esto debe ser algo puntual y no debe haber ningún endeudamiento conjunto permanente.

El BCE sostiene desde hace tiempo que equilibrar una política monetaria única con 20 políticas fiscales diferentes es casi imposible y que algún tipo de presupuesto conjunto haría la política más eficiente y menos costosa para el crecimiento en periodos de inflación excesiva. (Información de Stephanie van den Berg; escrito por Balazs Koranyi; editado por Susan Fenton; editado en español por Javi West Larrañaga)

