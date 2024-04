Knot del bce dice que "no se siente incómodo" con las apuestas de tres bajadas de tasas en 2024

FRÁNCFORT, 18 abr (Reuters) - La inflación de la zona euro va camino de retroceder hasta el objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE), por lo que es posible que haya tres recortes de las tasas de interés este año, tal y como prevén los mercados, dijo el jueves a Bloomberg TV el jefe del banco central holandés, Klaas Knot.

"No me siento incómodo con los precios del mercado, pero al mismo tiempo no nos comprometemos de antemano", dijo Knot en una entrevista. "Dependemos de los datos, vamos reunión por reunión".

Knot planteó el mes pasado la posibilidad de tres recortes de tasas en 2024, con movimientos en junio, septiembre y diciembre como posibilidades.

