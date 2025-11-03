Knueppel anota 24 puntos y lidera a los Hornets en victoria 126-103 sobre los Jazz

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Miles Bridges anotó 29 puntos, Kon Knueppel añadió un récord personal de 24 y los Hornets de Charlotte aplastaron el domingo por la noche 126-103 al Jazz de Utah para romper una racha de tres derrotas consecutivas.

El enérgico pívot suplente Moussa Diabate proporcionó un gran impulso para los Hornets con 17 puntos y 12 rebotes. Sion James, compañero de equipo de Knueppel en la universidad de Duke, también logró un récord personal de 15 puntos.

Collin Sexton añadió diez puntos y 12 asistencias para los Hornets, que jugaron sin Brandon Miller (subluxación de hombro) y LaMelo Ball (impingement de tobillo).

Lauri Markkanen anotó 29 puntos y Keyonte George añadió 25 para el Jazz, que perdieron su tercer partido consecutivo.

Después de comenzar la temporada con un impresionante 53% (16 de 30) desde más allá del arco de tres puntos, Knueppel bajó significativamente su rendimiento en los dos juegos anteriores, haciendo solo dos de 12 desde larga distancia.

Charlotte hizo 12 de 26 tiros desde más allá del arco en la primera mitad, mientras que los Jazz solo lograron cuatro de 20.

Utah se acercó a 16 puntos cerca del final del tercero, pero el esfuerzo de Diabate entró en juego cuando encestó un rebote ofensivo en el último segundo para devolver el impulso a Charlotte.

