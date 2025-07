Koby Altman, presidente de operaciones de baloncesto de Cavaliers, firma extensión, según fuente AP

CLEVELAND (AP) — El presidente de operaciones de baloncesto de los Cavaliers, Koby Altman, firmó una extensión de contrato hasta la temporada 2029-30, dijo el lunes una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la firma aún no ha sido anunciada. ESPN fue el primero en informar sobre el acuerdo.

El gerente general, Mike Gansey, y el asistente del gerente general, Brandon Weems, también recibieron extensiones.

Altman ha estado con Cleveland desde 2012. Ha estado en su posición actual desde enero de 2022 después de ser nombrado gerente general en julio de 2017.

Los Cavaliers ganaron 64 juegos la temporada pasada y terminaron con el mejor récord en la Conferencia Este por primera vez desde 2016, cuando ganaron su único campeonato de la NBA.

Cleveland barrió a Miami en la primera ronda de los playoffs, pero fue eliminado por el eventual campeón de la Conferencia Este, Indiana, en cinco juegos en las semifinales de la conferencia.

Altman reconstruyó el equipo después de cuatro viajes consecutivos a las Finales de la NBA (2015-18) y un título de la liga en 2016 durante la segunda etapa de LeBron James.

Seleccionó a Darius Garland y Evan Mobley, el primer Jugador Defensivo del Año de la NBA de la franquicia. También adquirió a Donovan Mitchell y Jarrett Allen en intercambios.

Sin embargo, su movimiento más audaz llegó al final de la temporada 2023-24 cuando despidió a J. B. Bickerstaff como entrenador y lo reemplazó con Kenny Atkinson.

Con Atkinson a cargo, Cleveland tuvo un comienzo rápido la temporada pasada, convirtiéndose en el cuarto equipo en la historia de la NBA en ganar al menos sus primeros 15 juegos. Es el tercer equipo en la historia de la liga en tener al menos tres rachas de 12 victorias en una temporada, incluyendo una racha de 16 triunfos del 3 de febrero al 14 de marzo.

Atkinson fue nombrado Entrenador del Año de la NBA.

Los Cavaliers están por encima de ambos límites del tope salarial, pero adquirieron al veterano base Lonzo Ball de Chicago a cambio del alero Isaac Okoro y firmaron al alero/pívot Larry Nance Jr.

