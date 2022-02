Kodak Moments se convierte en el proveedor oficial de imágenes “in situ” de Disneyland París para capturar y entregar los recuerdos mágicos de los visitantes

MARNE LA VALLÉE, Francia--(BUSINESS WIRE)--feb. 22, 2022--

Disneyland París, el principal destino turístico de Europa, y Kodak Moments, proveedor líder mundial de productos y servicios fotográficos para consumidores, minoristas y proveedores de entretenimiento, han anunciado hoy que han llegado a un compromiso plurianual con Kodak Moments como proveedor oficial de imágenes in situ. Disneyland París y Kodak Moments están trabajando juntos para ofrecer nuevos servicios fotográficos innovadores y atractivos para mejorar la experiencia de los visitantes y proporcionar recuerdos que perduren en el tiempo.

Se han llevado a cabo amplias actualizaciones del sistema fotográfico en todo el complejo con nuevas experiencias de captura y puntos de contacto para los visitantes con el Disney PhotoPass. La tecnología de Kodak Moments también está mejorando la experiencia online de Disney PhotoPass a través de un nuevo sitio web que permite a los visitantes personalizar sus fotos con bordes y otros adornos temáticos gracias a las herramientas de edición de fotos incorporadas. Los visitantes podrán ver sus colecciones de fotos Disney PhotoPass desde el móvil, la web y los puntos de venta en cuestión de minutos. La tecnología de Kodak Moments será utilizada por más de 100 fotógrafos de Disney PhotoPass y seis sistemas de captura de atracciones en los parques para proporcionar a los visitantes archivos de imágenes de alta calidad para que sus recuerdos duren toda la vida.

Además de sus nuevos servicios e instalaciones tecnológicas, Kodak Moments reforzará su presencia en el destino y su conexión con los visitantes de Disneyland París mostrando sus innovaciones y a través de puntos fotográficos experienciales en ambos parques. Kodak Moments y Disneyland Paris también trabajarán de la mano en las activaciones en los parques para ofrecer experiencias adicionales a los visitantes.

"Estamos encantados de reforzar nuestra colaboración con Disneyland París. Nuestras empresas comparten valores comunes en torno a la creación y captación de momentos llenos de emociones", ha declarado Lee Palmer, director comercial de la región EMEA-APAC."Creemos que nuestras innovadoras soluciones fotográficas permitirán a los visitantes de Disneyland París disfrutar y revivir su experiencia en Disneyland París a través de Kodak Moments, tanto en el parque como después de su visita", ha añadido.

"Nos alegra llevar nuestra relación histórica con Kodak a un nivel superior y estamos orgullosos de dar la bienvenida a Kodak Moments como socio oficial de imágenes en nuestros parques", ha añadido Laure Albouy, vicepresidenta de Estrategia de Negocio e Integración de Disneyland París. "La marca Kodak Moments será ahora considerada por los visitantes como una marca increíble que, a través de una tecnología innovadora y moderna, les permitirá conservar sus mágicos recuerdos para siempre" , ha concluido.

La implantación de estas nuevas capacidades tuvo lugar a finales de 2021.

Acerca de Disneyland París

Euro Disney Associés S.A.S, empresa operadora de Disneyland París, que incluye el Parque Disneyland®, el Parque Walt Disney Studios®, siete hoteles Disney, dos centros de convenciones, el centro de entretenimiento Disney Village® y un campo de golf de 27 hoyos, es el principal destino turístico europeo. En la empresa se identifican más 500 profesiones y trabajos (desde el marketing hasta las finanzas, pero también puestos únicos como ingeniero o artesano dorador) a través de 124 nacionalidades y 20 idiomas hablados. Disneyland París es el primer empleador de Francia y el mayor empleador privado del departamento de Seine-et-Marne.

Acerca de Kodak Moments

Kodak Moments es un proveedor líder a nivel mundial de productos y servicios fotográficos para minoristas, consumidores y propiedades de entretenimiento. Inspiramos a los consumidores para que den vida a sus recuerdos, ofreciéndoles experiencias y productos fotográficos innovadores y de alta calidad que les resulten verdaderamente significativas. Con más de 100 000 puntos de contacto con el consumidor en 30 países de todo el mundo, nuestra misión es ser la marca que los consumidores eligen para celebrar y preservar los recuerdos de su vida, desde los grandes eventos hasta los momentos cotidianos que importan.

© 2022 Kodak Moments Division, Kodak Alaris Inc. La marca y la imagen comercial de Kodak se utilizan con licencia de Eastman Kodak Company.

