Koeman: "Debemos jugar el Clásico sin miedo"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que el Cl√°sico de este domingo ante el Real Madrid en el Camp Nou (16.15 horas) puede servir para demostrar que van "por el buen camino", y ha afirmado que lo afrontar√°n "sin miedo" y "con muchas ganas desde el principio", y aunque sabe que el resultado ser√° "importante" no considera que sea "un examen".

"Es un Clásico, pero hay mucha temporada por delante después del partido. El del Bayern fue totalmente diferente. Podemos demostrar que estamos en un buen camino, el resultado es importantísimo. Debemos jugar sin miedo y demostrar que podemos ganar, con muchas ganas desde el principio del partido", declaró en rueda de prensa.

A pesar de todo, cree que el encuentro no es "decisivo" para el futuro del campeonato. "Los dos equipos nos jugamos mucho. Si ganamos podemos ponernos por delante. Pueden pasar muchas cosas, no es decisivo, solo indica el momento de los dos equipos", dijo. "Llevamos dos partidos ganados, con buenas sensaciones, pero tenemos un gran partido por delante. Tenemos much√≠sima ilusi√≥n por jugar y de demostr√°rselo a nuestro p√ļblico, ojal√° est√© el campo lleno y que haya un gran ambiente", a√Īadi√≥.

Sobre la condición de favorito del conjunto blanco, el preparador neerlandés considera que en un Clásico "nunca hay favoritos". "Nosotros no tenemos desconfianza, sabemos que podemos hacerlo y tenemos que demostrarlo. Jugamos en casa, tenemos a la gente a nuestro lado... No tengo ese miedo. Son grandes partidos para jugar y para demostrar que tenemos un buen equipo", expresó. "Sabemos que en un resultado del Clásico la gente se fija mucho, y esto cambia muy rápido, de ser muy bueno a ser muy malo. Hay que aceptarlo", prosiguió.

"M√°s presi√≥n no puedo tener. Siendo el entrenador del Bar√ßa la tengo que tener. S√© lo que es jugar un Cl√°sico, como jugador he ganado y perdido Cl√°sicos, es muy importante. Hay que ver el lado positivo de un Cl√°sico, es el primero como entrenador con p√ļblico", continu√≥.

Tambi√©n afirm√≥ que "hay diferencias" entre los dos equipos, con el cuadro de Carlo Ancelotti "seguramente m√°s experimentado". "Pero nosotros tenemos experiencia con varios jugadores. Estamos m√°s o menos igual. Siempre hay detalles en los que ellos pueden ser mejores que nosotros y otros en los que nosotros podemos ser mejores. No veo un favorito claro para el partido de ma√Īana", expuso.

En cuanto al estado de Jordi Alba, reconoció que tuvo "algunas molestias" pero que está "para jugar", y rechazó hablar de un duelo Ansu Fati-Vinícius. "No creo que sea un duelo entre ellos, son dos jugadores jóvenes que todavía tienen que demostrar mucho. A Ansu hay que dejarle un poco tranquilo para que se pueda recuperar bien de su lesión. No es Ansu solo; es un jugador que puede marcar diferencias, pero puede mejorar como jugador", manifestó.

Adem√°s, confes√≥ que espera que la plantilla sepa cerrar mejor los encuentros. "En un partido como el del mi√©rcoles hay que marcar el gol de la tranquilidad", dijo en referencia a la victoria ante el Dinamo de Kiev. "Es importante ganar, sobre todo para nosotros mismos. Trabajamos fuerte cada d√≠a para ganar partidos. No siento que sea un examen ma√Īana, aunque sea importante. Tuvimos una semana importante con tres partidos en casa, y puede ser importante para los partidos que tenemos", asegur√≥.

En otro orden de cosas, Koeman reiteró que siente el apoyo del presidente Joan Laporta, que este mismo sábado aseguró que el preparador holandés seguirá pase lo que pase este domingo. "No me hace falta que el 'presi' diga cada día y cada semana que sigue Koeman, hemos dejado las cosas claras. Me siento respaldado por parte del presidente y del club, pero también sé que esto depende de los resutlados", concluyó.