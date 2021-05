Koeman: "Messi ha demostrado hoy que es imposible jugar sin él"

"Lo hemos intentado todo pero hay que marcar y sentenciar"

BARCELONA, 16 May. 2021 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha sido claro respecto a que sin Leo Messi y sus 30 goles marcados en esta Liga es "imposible jugar", por lo que ha reiterado su deseo de que el '10' siga pese a que la derrota del Barça ante el Celta (1-2) imposibilita ganar LaLiga Santander.

"Todavía es el mejor jugador del mundo. También ha demostrado hoy que es imposible jugar sin Messi, ha marcado 30 goles y ha dado muchos puntos a este equipo, y durante muchos años", manifestó en rueda de prensa.

Koeman pidió, así, a Leo que siga en el club. "Por mi parte, por la del club, esperamos que siga con nosotros. Porque si no tenemos a Leo, tenemos dudas de quién puede marcar tanto goles. Ojalá que no sea el último partido de Messi en el Camp Nou", reiteró.

Sobre el partido, sobre la derrota contra el Celta de Vigo, lamentó la falta de puntería y el encajar dos goles en las dos ocasiones claras del equipo gallego. "Es una cosa que nos pasa en muchos partidos, que somos superiores al contrario y no se ve esa diferencia en goles", apuntó.

"Hicimos una buena primera parte, ellos llegan una vez, un chut a puerta y es 1-1 al descanso y eso cuesta mucho a los jugadores, mentalmente. No somos capaces de ganar con más goles en una muy buena primera parte", lamentó.

"En la segunda parte hemos aflojado un poco, pero hasta con uno menos en el campo tuvimos el 2-1 en nuestras botas. Y el 1-2 es un centro malo, que cae el rebote del poste al delantero. Hemos arriesgado en todo, tuvimos una gran oportunidad del 2-1 y llegó después el gol del otro lado", reconoció.

Pese a todo, Koeman cree que su equipo lo intentó "todo". "Nunca se sabe, esto. El esfuerzo del equipo es importante, pero llegamos a un momento en que nos falta gasolina y algo más mentalmente. No marcamos el segundo y vamos al descanso 1-1, y cuesta volver a hacer las cosas que tienes que hacer. Lo hemos intentado, el esfuerzo ha sido grande pero hay que marcar y sentenciar", pidió.

Por otro lado, sobre su continuidad o no en el banquillo la próxima temporada, fue escueto y rotundo en esquivar esa cuestión. "No es pregunta para mí. No voy a contestar, ya dije lo que pienso y no hace falta repetir", aportó.

Europa Press