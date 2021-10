Koeman: "Si mejoramos, tenemos plantilla para competir por ganar el campeonato"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que si mejoran sus prestaciones en los próximos partidos, empezando por el duelo de este domingo ante el Valencia en el Camp Nou, tienen plantilla para "competir por ganar el campeonato", y ha afirmado que ve al equipo "metido" ante una "semana interesante".

"Poco a poco, con los cambios que hemos hecho, es la plantilla que queremos. Intentamos buscar jugadores que mejoren la plantilla. Siempre hay lesiones y en ese sentido tuvimos mala suerte en tiempo. Las lesiones nos han dejado un poco limitados. Si mejoramos tenemos una plantilla con la que podemos competir para ganar el campeonato, estoy segurísimo", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recalc√≥ la importancia de los pr√≥ximos compromisos del equipo. "Nuestra situaci√≥n en LaLiga depender√° mucho de los dos partidos que tenemos en casa esta semana. La 'Champions' es otra cosa, sabemos nuestra situaci√≥n y hay que sacar por lo menos los seis puntos contra el Dinamo de Kiev. Me preocupa el partido de ma√Īana, lo del mi√©rcoles es otro partido, otra competici√≥n. Puede ser una semana interesante y dependemos de nosotros mismos", afirm√≥.

El t√©cnico neerland√©s tambi√©n advirti√≥ del peligro de los equipos de Jos√© Bordal√°s. "Nos esperamos un partido duro porque sus equipos siempre son muy competitivos, con bastante f√≠sico. La parte con bal√≥n es muy importante, y a la hora de defender tenemos que mejorar cosas que nos han faltado en los √ļltimos partidos. Adem√°s, jugamos en casa, as√≠ que vamos a intentar llevar el peso del partido, crear peligro y ganar, porque sabemos que es un partido important√≠simo", explic√≥.

"Para sacar el máximo rendimiento hay que tener a todos los jugadores disponibles. Hubo un tiempo donde en ataque nos faltaban jugadores que además tienen calidad individual para hacer cosas grandes. No hay que olvidar que estos jugadores no están en su mejor momento físicamente. Nos faltan cosas, pero he visto al equipo muy metido y todo el mundo sabe que es una semana importante", prosiguió.

Por otra parte, se mostró muy satisfecho con la renovación de Pedri, y restó importancia a la inédita cláusula de 1.000 millones. "Yo no pongo las cláusulas, es cosa del club. Estamos contentos de que renueve con nosotros, es importante tener a los mejores en casa. Son jugadores de gran futuro. Intentas mejorar cosas, pero la clave siempre es el jugador mismo. Lo importante es el carácter del jugador, saber dónde está, que tiene que escuchar al entrenador y a la gente experimentada del equipo. Es un ejemplo de un joven que sabe su situación. Hay muchos más jóvenes que tienen un gran futuro por delante", expuso.

En otro orden de cosas, reconoci√≥ que el franc√©s Clement Lenglet no juega por una raz√≥n "t√©cnica", aunque es "un chico serio que trabaja para ayudar al equipo", y deber√° esperar su oportunidad. "Ni una queja de su profesionalidad", advirti√≥, antes de hablar de Gavi. "Gavi ha demostrado, a pesar de su edad, que sabe jugar. Cuando das una oportunidad como se la he dado yo o Luis Enrique en la selecci√≥n, la ha aprovechado. Es lo bueno del f√ļtbol. Yo y tambi√©n el seleccionador damos oportunidades a los j√≥venes", apunt√≥.

Sobre el 'Kun' Ag√ľero, cree que "ha mejorado bastante √ļltimamente". "Hizo 20-25 minutos en el partido del mi√©rcoles pasado. Va bien, pero le falta lo que le ha faltado a Ansu, ritmo de partidos y un cierto f√≠sico, pero esto se tiene que ganar entrando en los partidos. Hay una posibilidad de que est√© en la lista de convocados. Es un jugador que puede dar mucho a este equipo, sobre todo arriba. Lo m√°s importante es que est√° f√≠sicamente bien, y jugando minutos va a estar mejor", se√Īal√≥.

En el mismo sentido, habl√≥ de la situaci√≥n de Ousmane Demb√©l√©. "Est√° trabajando muy bien para estar con el grupo, le queda un tiempo todav√≠a. Hay cosas que tiene que mejorar, es complicado saber cu√°ndo va a estar. Hay que esperar a los pr√≥ximos d√≠as. Lo otro es una cuesti√≥n del club", a√Īadi√≥ sobre una posible renovaci√≥n.

También destacó que Ansu Fati "cada día está mejor". "Ha estado mucho tiempo fuera y esto no se puede recuperar en dos semanas. Hay tres partidos esta semana y no puede jugar los tres enteros, eso seguro. Hay que decidir qué es lo mejor para el equipo y para él", indicó.

Por √ļltimo, Koeman no esquiv√≥ las preguntas sobre su futuro. "Intento estar siempre tranquilo, que no es f√°cil. Lo importante es poner energ√≠a en las cosas en las que tienes un cierto control e influencia. Entremos d√≠a a d√≠a para mejorar cosas. Lo que cuentan son los puntos y los partidos que ganas", subray√≥.

"Estoy acostumbrado a que se hable mucho de mi futuro. No os preocup√©is, en un club grande siempre hay cosas con el entrenador que hay. Estoy acostumbrado, no es la primera vez. El a√Īo pasado tambi√©n se hablaba sobre el entrenador. El 'presi' me ha defendido y me ha apoyado, ha dejado muy bien las cosas como son, a pesar de que todo entrenador tiene que ganar partidos para seguir", concluy√≥.