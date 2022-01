Koke: "Espero que el futuro de Simeone en el Atlético sea largo, pero todo tiene un inicio y un final"

El centrocampista del Atl√©tico de Madrid Koke Resurrecci√≥n espera que el futuro de Diego Pablo Simeone en el club rojiblanco sea "largo", aunque es consciente de que todo tiene "un inicio y un final", y ha asegurado que la vida del t√©cnico argentino "es el f√ļtbol".

"Es como la vida: nacemos y un d√≠a nos toca morirnos. Siempre hay un inicio y un final. Cuanto m√°s largo sea, mucho mejor para todos", se√Īal√≥ antes de la VI Gala de la Asociaci√≥n de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM). "Quien haya podido ver el documental puede ver lo que representa como persona y lo que siente. Su vida es el f√ļtbol, totalmente. Vive cada d√≠a con pasi√≥n, con su familia y en su trabajo, y es de agradecer para los que vivimos del f√ļtbol", a√Īadi√≥ sobre el reciente documental del 'Cholo'.

Además, afirmó que "todas las críticas" hacia el técnico argentino y el equipo tras los malos resultados "son respetables". "Nuestro trabajo es ganar todos los partidos y después la gente opina. Nosotros estamos centrados en hacer bien las cosas dentro del terreno de juego y en ganar partidos", apuntó.

Por ello, el centrocampista madrile√Īo todav√≠a no quiere pensar en t√≠tulos. "Primero vamos a pensar en el Barcelona y en intentar ganar all√≠, que yo a√ļn no he tenido la suerte de hacerlo y ojal√° sea la primera vez", manifest√≥.

Por √ļltimo, Koke no quiso opinar sobre la posible llegada al equipo de Reinildo Mandava, defensa del Lille. "No lo conozco. No s√© si es verdad o no; si es as√≠, bienvenido sea, todo lo que sea sumar dentro del grupo es bueno", concluy√≥.