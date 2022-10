Koke: "Mi mayor virtud creo que ha sido el no pensar en mí mismo y más en el grupo"

El centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección reconoció como su mayor virtud para haberse convertido en el jugador con más partidos en la historia del club, con 554, ha sido "el no pensar" en sí mismo y sí "en el grupo", mientras que aseguró que cuentan "con gente muy importante arriba" que está capacitada para marcar goles jueguen con el sistema que jueguen.

"Creo que (mi mejor virtud) es el no pensar en mí mismo y hacerlo primero en el equipo porque es como se consiguen muchas cosas. Este es un deporte colectivo y no gana un jugador solo, una de mis virtudes es esa, pensar en mis compañeros y en el grupo para poder sumar y ganar. Es lo que he pensado siempre y lo que me han inculcado mis padres, entrenadores y otros compañeros", señaló Koke este lunes en rueda de prensa.

Por otro lado, el internacional dejó claro que "el equipo está igual de capacitado para marcar goles con el sistema que juegue" después del buen partido a nivel ofensivo ante el Sevilla. "Tenemos gente muy importante arriba y que decide partidos si está con esa frescura y con esas ganas de hacer goles", apuntó.

"Más allá del sistema, somos los jugadores los que estamos en el campo los que tenemos que aportar. Sí que es cierto que estuvimos cómodo en el partido, pero veremos como jugamos mañana, ya nos lo dirá el míster. Esperemos que hagamos un buen partido y hagamos goles para poder ganarlo", añadió.

El madrileño advirtió también que "cada partido es diferente" y que acuden a Brujas "con la ilusión de hacer un buen partido y de intentar ganarlo". "Venimos con muchas ganas, lo del otro día nos dio alas y ojalá eso nos enganche. Sentirte identificado con algo que haces es muy bonito", remarcó.

"Las cosas están como están. Hubiésemos preferido venir con seis puntos, pero estamos a tres y si nos sorprende o no es cómo están las cosas. Tenemos que hacer bien las cosas porque pasa todo muy rápido y hay muchos partidos seguidos, así que primero debemos centrarnos en este que es el importante y el que tenemos que ganar", sentenció el capitán sobre el doble duelo que tendrán ahora ante el Brujas, clave para su futuro en la Champions.