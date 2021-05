Koke: "Mucha gente no creía en nosotros, este equipo confiaba"

El capit√°n del Atl√©tico de Madrid Jorge Resurrecci√≥n, 'Koke', celebr√≥ un t√≠tulo de Liga "especial" despu√©s de la victoria (1-2) ante el Real Valladolid, "contento y feliz por el trabajo" que dio su premio en la √ļltima jornada a un equipo que "confiaba".

"Contento y felices por el trabajo, tenemos el premio. Cada título es especial, ahora me ha tocado ser capitán, son diferentes grupos pero es para estar orgullosos", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

Koke destacó la reacción de su equipo, que se fue 1-0 en contra al descanso. "Si estábamos tranquilos y hacíamos las cosas bien iban a llegar las ocasiones. El equipo ha creído, Correa ha sacado su magia y Luis ha definido espectacular", afirmó.

"Este equipo confiaba, mucha gente no cre√≠a en nosotros cuando se recort√≥ la distancia pero era normal, no se pueden ganar todos los partidos. Dar las gracias (a la afici√≥n), no han podido estar en el estadio pero nos est√°n apoyando, desde fuera, casa u otros pa√≠ses", a√Īadi√≥.

"Son momentos, vas pasando por etapas y hay que disfrutar todos los momentos, esperemos que haya Koke para muchos a√Īos. Sa√ļl y yo llevamos mucho tiempo y cuando las cosas no van bien parece que se cansan de los mismos, nos hemos abrazado porque lo hemos conseguido y estamos aqu√≠", termin√≥, elogiando tambi√©n a Simeone.

Europa Press