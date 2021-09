Koke: "No me preocupa que Griezmann no chute o marque, llegará"

El jugador del Atl√©tico de Madrid Koke ha asegurado no estar preocupado por el estado de forma de su compa√Īero Antoine Griezmann, que no ha logrado marcar todav√≠a en sus primeros cinco partidos siendo de nuevo 'colchonero', y por otro lado es optimista de cara al partido contra el AC Milan en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

"No me preocupa el tema de Antoine, al final no juega √©l solo, jugamos todos. Tenemos que recuperar todos las sensaciones de estar a mejor nivel y competir. No me preocupa que no chute o no haga goles, eso al final llegar√° porque la calidad la tiene. Hay que estar todos juntos. Seguro que prefiere no marcar y que el equipo gane, se√Īal√≥ en rueda de prensa.

El francés, de vuelta en el Wanda Metropolitano tras su salida este verano del FC Barcelona, no ha logrado marcar ni asistir en cinco duelos, pero Koke confía en Griezmann y en que esa dinámica pueda cambiar en San Siro, ante el Milan, en un duelo importante pero no clave.

"El partido de ma√Īana es importante, nos toca jugar fuera y nos toca ganar. Hay que recuperar sensaciones, pero cada partido es diferente y trabajamos para jugar mejor y para ganar los partidos y tener contentos a la gente, y sobre todo estar contentos nosotros", se sincer√≥.

Despu√©s de empatar contra el Porto (0-0) en el Wanda, los 'colchoneros' visitan a un equipo milanista que cay√≥ en Anfield ante el Liverpool (3-2). "El de ma√Īana y todos, son claves. Todos los partidos son importantes, nuestra mentalidad es jugar cada partido como si fuera el √ļltimo, una final. Todos los partidos son importantes, no solo el de ma√Īana", manifest√≥ sobre la importancia del choque.

"Se trata de hacer goles y que no te los hagan, estar fuertes en las dos áreas y eso es lo que tenemos que mejorar. Estamos trabajando para ello", apeló, como objetivo marcado por la plantilla para el presente y futuro más inmediato.

A nivel personal, aseguró estar bien recuperado de sus molestias musculares. "Me encuentro bien, he estado parado una semana y me ha venido bien, un poco, para refrescar la cabeza y las piernas y estar a tope otra vez con el equipo", aseguró.