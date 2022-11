Koke: "España es la mejor selección, si no lo creyera, no hubiera venido a jugar el Mundial"

El centrocampista Koke Resurrección aseguró este martes que España es "la mejor" selección, afirmando que si no lo creyera, no hubiera venido "a jugar el Mundial", al mismo tiempo que destacó que "una las fortalezas" del equipo entrenado por Luis Enrique es que tienen "una idea" y van "a muerte con ella".

"Para mí, España es la mejor selección. Vamos a muerte con nuestra idea, si no creo que mi selección es la mejor, no vengo a jugar un mundial", defendió el mediocentro en rueda de prensa desde Catar.

Koke, suplente aunque con minutos en los dos primeros partidos de la selección en la Copa del Mundo, puso en valor que "todos" tienen "la misma mentalidad", tanto titulares como suplentes. "Los titulares morirán en el campo y los que entren también. Yo veo como una fortaleza que tenemos gente muy buena, con ganas de jugar. Veremos cómo se dan los partidos para ver la gente que entra desde el banquillo", expresó.

"Me siento cómodo jugando en la selección, disfruto y aprendo mucho. Es una de mis virtudes querer seguir aprendiendo con 30 años, me considero joven. Me gusta estar atento en cada entrenamiento. En el partido ante Alemania me encontré cómodo. Ayudaré a la selección en lo que necesite, como todos los compañeros", comentó Koke, que acumula 70 internacionalidades desde su debut en 2013.

Así, apuntó que el rol de los "veteranos", que ya vivieron la eliminación en grupos en Brasil y la derrota en los octavos de Rusia 2018, puede "ayudar a los más jóvenes". "Los veteranos estamos enchufadísimos, como los más jóvenes, con esa energía nueva. Toda la unidad es lo que hace que haya un grupo tan sano y tan fuerte. Es fundamental sentirnos todos importantes y Luis Enrique lo está haciendo", celebró.

Y es que el vallecano está siendo importante en la adaptación de Gavi, compañero que se sienta a su lado en el vestuario aludiendo a los dorsales. "Le doy tranquilidad. Los jóvenes tienen mucha ilusión e intentamos que no entren en la locura y el nerviosismo que envuelve el Mundial. Tiene que disfrutarlo y estar tranquilo. Los que somos más mayores intentamos tranquilizar para que jueguen tranquilos y den el máximo. Tenemos un grupo espectacular y tenemos que aprovechar esto", explicó, antes de destacar a Pedri y el propio Gavi.

"Los dos hacen magia, están a un nivel espectacular siendo tan jóvenes. Los que somos mayores también aprendemos de ellos, Pedri hace cosas que otros no hacemos, es espectacular jugar al lado de Pedri", confesó.

Ante Japón, cuando una victoria metería como primera de grupo a España, Koke sostuvo que su "única estrategia es salir a ganar". "Haces cuentas de cómo podemos quedar, pero nuestra idea es respetar al rival yendo a ganar, es la única forma de preparar bien el partido y clasificarnos a octavos".

"No tememos a nadie, no pensamos en quien nos tocará en cuartos, primero pensamos en Japón, tenemos que ganar. Si nos toca Brasil en cuartos lo afrontaremos de la mejor manera. Siempre máximo espeto, aunque no tememos a nadie", comentó sobre la posibilidad de enfrentarse a la 'Canarinha' en unos hipotéticos cuartos de final si avanzan como primeros del Grupo E.

Por ello, enfrentarán a los nipones con "la idea de tener la posesión, de hacer el campo grande, con gente entre líneas". "Una de nuestras fortalezas en tener una idea e ir a muerte con ella, es lo que nos ha transmitido Luis Enrique", destacó, antes de analizar al próximo rival. "Japón trabaja muy bien, es muy ordenada, con mucha gente atrás, aunque sale con mucha energía. Será un partido parecido al de Alemania", relató.

Después del empate ante Alemania (1-1), Koke sostuvo que "siempre" quieren "ganar", más "después de que se pusiera el partido de cara". "ES normal tener ambición, pero no pudo ser. Luego viendo el partido y analizando te vas con la sensación de que pudimos ganar a una de las favoritas. El equipo esta con muchas ganas y energía, queriendo seguir haciendo la cosas bien. A seguir haciendo lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo muy bien", dijo sobre el anterior encuentro.

