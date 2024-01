El capit√°n del Atl√©tico de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrecci√≥n, lament√≥ la derrota (5-3) este mi√©rcoles ante el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de Espa√Īa en Riad, pero apunt√≥ a lo "bonito del f√ļtbol" con la cercana opci√≥n de revancha.

"Hemos hecho un esfuerzo enorme todos, no ha podido ser. Lo hemos tenido casi en la mano con el 2-3, pero no hemos podido, nos han remontado. As√≠ es el f√ļtbol, el jueves que viene tenemos otra revancha. Es lo bonito del f√ļtbol. Esperemos que podamos tomarnos la revancha el jueves, vamos a necesitar a toda nuestra gente", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

Koke apunt√≥ que al final pudo decantar el encuentro el f√≠sico, pero no quit√≥ importancia a los refuerzos rojiblancos que saltaron desde el banquillo. "El partido ha sido espectacular para el espectador. Ellos han estado un poco mejores f√≠sicamente al final. Nuestros compa√Īeros tambi√©n han entrado bien. Ellos han estado m√°s acertados al final, es injusto echarle la culpa a los que salgan del banquillo", afirm√≥.

"Hacemos muy buenos partidos √ļltimamente contra el Real Madrid. Lo estamos dando todo, en casa le ganamos este a√Īo en Liga. El a√Īo pasado en Copa del Rey pasaron cosas y esperemos que este a√Īo podamos eliminarles", termin√≥.