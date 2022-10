Koke: "Siento mucho orgullo de que un chico de barrio consiga ser el jugador con más partidos en el Atlético"

El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, fue homenajeado este jueves en el Cívitas Metropolitano tras superar a Adelardo Rodríguez y convertirse, con 554 encuentros oficiales, en el jugador con más partidos en la historia del club, algo que le ha llevado "mucho esfuerzo y sacrificio" y por lo que siente "mucho orgullo".

"Ha sido mucho esfuerzo y sacrificio. Es un orgullo que un chico de barrio, de Vallecas, consiga estar hoy aquí, ser el jugador que más partidos ha jugado en el Atlético de Madrid", declaró el madrileño, que se mostró visiblemente emocionado durante el acto.

Koke superó el pasado sábado en el Sánchez-Pijuán los 553 partidos de Adelardo. "Son muchos sentimientos, pero es sentir lo que haces. Es importante sentirte identificado con lo que haces y con lo que sientes, y eso es lo que hago yo. Y cuando lo haces no hay que reprochar nada", explicó.

El centrocampista afirmó que era "un día muy especial" para él y quiso agradecérselo a todos los que "han sido parte" desde que empezó su carrera. "Todos ellos han puesto su granito de arena para que sea la persona que soy, aparte del futbolista. No me quiero quedar ahí, quiero seguir mucho más", añadió.

Koke señaló que "más allá de los títulos", aunque el Atlético debe luchar por todo siempre, "después de las victorias, todo lo que queda son las personas. "Es lo más importante para mí, más allá de ganar títulos o ganar partidos", añadió.

Durante el acto, estuvieron presentes el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, el presidente, Enrique Cerezo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, miembros de la primera plantilla del club, su entrenador, Diego Pablo Simeone, y leyendas del club como Fernando Torres, Adelardo Rodríguez o Juanfran Torres entre otros, además de la familia del futbolista.

El madrileño quiso quedarse "con lo que ha dicho cada uno" sobre él, tras escuchar los mensajes de felicitación hacia él. "Que piensen eso de mí es algo increíble y espero poder seguir así, con mi forma de ser, porque es lo que me ha hecho llegar adonde estoy", destacó.

El capitán, también puso en valor que no hay que escuchar "a la gente de fuera" sino que los atléticos necesitan "estar juntos", porque "lo que ha hecho grande al Atlético de Madrid es esa unidad", a la vez que reconoció estar orgulloso por ser un ejemplo para la gente de la cantera.

Gil marín: "gracias por tu confianza y lealtad"

Miguel Ángel Gil Marín, que junto a Enrique Cerezo le entregó a Koke la insignia de oro y brillantes de la entidad, recordó una anécdota. "24 años que nos conocemos y solo me has hecho pasar una semana mala, que fue cuando pasaste de cadete a juvenil y vino el Madrid a por ti. Gracias por la confianza y por la lealtad que mostraste en ese momento", afirmó el dirigente.

Por su parte, Enrique Cerezo, declaró que "Koke es ejemplo dentro y fuera del campo" y "un orgullo para todos los atléticos". "Desde los 6 años en nuestro club. Un formidable jugador que ha pasado por todas las categorías. Nuestro capitán es el mejor ejemplo para los jóvenes valores que se forman en nuestra academia", agregó.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no quiso hablar como "aficionado del Atleti sino como alcalde" para destacar que "Koke representa los mejores valores del deporte" y que "ha sido capaz de trascender" por "sus valores como persona". "Los aficionados de cualquier club seguro que se sienten orgullosos de que haya un deportista como él", apuntó.

Su entrenador actual, Diego Pablo Simeone, destacó que nunca le han "regalado nada" y que no le van "a regalar nada", lo que da más valor a sus cifras. "Yo tuve la suerte como entrenador cuando llegamos de tener a un chico joven y con muchas ganas y ya lo decíamos en el vestuario, es una persona con compromiso, responsabilidad y siempre marcando el camino a seguir", explicó.

Fernando Torres, que fue ídolo de Koke y después su compañero, comentó que "es un día muy feliz". "Estoy seguro de que Koke se siente muy orgulloso. Le queda mucho. Para mí ha sido una suerte poder compartido contigo alguno de los cientos de partidos que has jugado, haber podido compartir vestuario, haber podido inspirarte como canterano que llegó al primer equipo", afirmó.

Después, se dirigió al centrocampista, al que quiso pasar el testigo metafóricamente. "Ahora esa responsabilidad te toca a ti. No cambies nunca, porque eso es lo que te ha traído estas cosas, no te canses, sigue peleando hasta que no puedas más", añadió.

Durante el acto, Adelardo Rodríguez le hizo entrega de una placa conmemorativa por su logro, y los capitanes de la primera plantilla pusieron en sus manos un cartel especial con la efeméride. Además, su hijo le dio un brazalete especial que lucirá en su próximo partido.

José María Giménez fue quien tuvo la responsabilidad de hablar en representación de toda la plantilla como uno de los capitanes, ocasión que aprovechó para felicitar a Koke por cumplir lo que "cualquier niño de la academia sueña", como seguro que soñó él "de pequeño". "Agradecerte por ser la persona que eres y el capitán, y que sigas escribiendo esta hermosa historia que todavía no terminó", aseguró.

Además, enviaron mensajes el seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, sus compañeros en la selección Sergio Busquets y Jordi Alba, además de otras personalidades del mundo del fútbol como Xavi Hernández, Quique Sánchez Flores, Gines Meléndez, el humorista David Broncano y los cantantes Dani Fernández, Dani Martín y Leiva.

Como sorpresa, el Atlético de Madrid homenajeó también a Adelardo Rodríguez por su trayectoria como rojiblanco. "En este acto queremos reconocer la trayectoria de dos leyendas, dos capitanes, dos personas sencillas, humildes y auténticas, con coraje y corazóna atléticos y con momentos grandes que perdurarán para siempre", explicó Enrique Cerezo.

