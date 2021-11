Koke: "Tenemos confianza absoluta en que si hacemos un gran trabajo podemos ganar al Milan"

El centrocampista del Atl茅tico de Madrid Koke Resurrecci贸n confes贸 que "no" sienten ning煤n tipo de presi贸n pese a lo mucho que se juegan este mi茅rcoles ante el Milan en la Liga de Campeones y resalt贸 que tienen "confianza absoluta" en que si hacen "un gran trabajo" tendr谩n opciones de sacar la victoria que necesitan.

"Sinceramente no (notamos la presi贸n), tenemos ilusi贸n, ganas y una confianza absoluta de que si hacemos un gran trabajo podemos ganar el partido y es lo que pensamos. Iremos a muerte con la idea que nos diga el mister", asegur贸 Koke este martes en rueda de prensa.

El capit谩n tambi茅n dej贸 claro que no estar谩n pendientes de que lo que pase en Anfield entre el Liverpool y el Oporto. "Tenemos que pensar en nosotros mismos, tenemos una final ma帽ana y s贸lo tenemos que pensar que tenemos que ganar", recalc贸, mostrando plena confianza en la afici贸n. "Nunca nos falla y creo que nunca lo van a hacer", expres贸.

El madrile帽o no le da importancia a quien pueda jugar a su lado porque siempre se siente "c贸modo con el que sea". "Toque lo que me toque, ya sea en el banquillo o en la grada yo voy a ayudar al equipo y ah铆 es cuando me siento c贸modo, cuando jugamos todos en equipo, m谩s all谩 del compa帽ero que tengas al lado o los que jueguen. Tenemos que mirar en el colectivo", subray贸.

Finalmente, Koke tampoco se mostr贸 preocupado sobre si jugar谩 Ibrahimovic o Giroud. "Nos vamos a preocupar de nuestro trabajo. Son dos jugadores de mucha experiencia para ellos, pero tenemos nuestras claves y como defender juegue uno u otro o los dos", zanj贸.