Koldo plantea que hablen su abogado y el de Ábalos para hacer las cosas "coherentemente" y niega relación con Aldama

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García ha afirmado que cree que su defensa y la del exministro de Transporte José Luis Ábalos "deberían" ponerse en contacto para poder llevar la defensa "coherentemente".

"Creo que estamos los dos en un proceso judicial, y creo que deberían de hablar por lo menos los abogados para hacer las cosas coherentemente", ha asegurado el exasesor del exministro en una entrevista en la Mirada Crítica de Tele 5, recogida por Europa Press, respecto a la defensa coordinada entre su letrado y el de Ábalos.

Por otra parte, Koldo ha negado tener ninguna relación con el empresario Víctor de Aldama ni ahora ni "anteriormente" y ha criticado que esté en libertad habiendo reconocido los delitos por los que se le acusa.

Ha apelado al "sentido común" a este respecto y ha afirmado que se "puede demostrar" que entre él y el empresario no ha existido "ningún tipo" de relación ni se han puesto en contacto.

Además, Koldo ha señalado que Aldama "ha reconocido que ha cometido delitos" y ha criticado que esté en libertad "solo por decir que miembros del Partido Socialista son corruptos". "Está en libertad con un nivel de vida que me gustaría a mí", ha apuntado.

En otro orden de cosas, Koldo ha solicitado de nuevo que le den lo que "ha mirado" el equipo judicial para poder explicar las "irregularidades" que hayan visto: "¿Si no me lo dan como lo voy a explicar?". Además, ha insistido en que todas las hojas de gasto están puestas "ahí".