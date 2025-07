Koldo, tras pedir el secuestro de audios privados: "¿Qué tiene que ver mi vida? ¿Por qué se perjudica a otras personas?"

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - El exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García ha preguntado al magistrado del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, de quien ha dicho que es "el dueño" de su vida, por qué se han dado a conocer los 22.000 mensajes de voz contenidos en los dispositivos que le fueron incautados si "solo en ocho" se "interpreta que se ha cometido una irregularidad". En declaraciones al programa 'Mañaneros' de TVE, que ha recogido Europa Press, después de pedir el secuestro judicial de los audios de sus terminales, ha denunciado la filtración de mensajes de voz a terceras personas que contienen información personal y ha pedido que se respeten sus "derechos fundamentales, los que tiene cualquier ciudadano". "¿Por qué? ¿Qué tiene que ver mi vida? ¿Qué tiene que ver mi vida privada? ¿Por qué tenemos que perjudicar a terceras personas?", ha cuestionado después de que se hayan publicado en los medios de comunicación mensajes de voz de toda índole que fueron volcados la semana pasada desde tres teléfonos y una grabadora que se incautaron a Koldo en el registro de su domicilio. Según el exasesor en el Ministerio de Transportes, hay amigos suyos que se han tomado un café con él "y les han despedido". "Otras personas estaban hablando conmigo, trabajaban conmigo y les han quitado del medio y les han despedido, cuando son profesionales como la copa de un pino", ha lamentado. Por ello, se ha cuestionado "por qué motivo se entregan 21.992 audios que presuntamente" son suyos, y no se apartan de esa investigación "ciertas cosas que no vienen al caso" porque "es vida privada, comentarios y cosas de cada persona". "La pregunta es ¿por qué tienen acceso a otras personas aparte de yo?", ha insistido. "¿Qué es lo que ocurre en este país? ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo no he visto jamás en mi vida que cualquier persona que haya entrado en un proceso judicial haya publicado sus grabaciones personales", ha añadido, refiriéndose al juez de su caso como "el máximo responsable de mi vida" porque "custodia toda" su vida. Preguntado sobre qué opina él que está ocurriendo en España, Koldo ha dicho que no lo sabe pero que "el poder tiene muchísimos problemas" y las cuotas de poder "todavía más". "Alcanzar el poder es difícil y creo que mantenerlo a toda costa es un problema", ha agregado, desaconsejándoselo a las personas que "están luchando por él" porque "no te hace feliz". Las declaraciones de Koldo García tienen lugar después de que su defensa haya solicitado al magistrado del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo el "secuestro judicial cautelar e inmediato" de los audios de sus terminales telefónicos que no tengan relación directa con el procedimiento al considerar que la difusión de notas de voz relacionadas con su "esfera más íntima constituye una gravísima intromisión en su derecho fundamental a la intimidad personal".