Kompany define el principal atractivo de la Premier League: “Money”

Para el entrenador del Bayern Múnich, el belga Vincent Kompany, lo que hace más atractiva a la Premier League por encima de los otros campeonatos europeos es el "dinero" ("money"), según explicó este viernes en conferencia de prensa.

Preguntado por la fuga de talento al campeonato inglés y cuál era el atractivo de la Premier League, el exjugador del Manchester City y exentrenador del Burnley, fue claro.

"Como es una pregunta cobre el campeonato inglés, voy a responder en inglés: 'money'", declaró el técnico.

"Recuerdo cuando ascendimos con el Burnley. De golpe, llegan los derechos televisivos, 100 millones de euros (unos US$117 millones) ¡para un recién ascendido!", declaró Kompany, que ascendió con ese modesto club a la Premier League en la temporada 2023/24.

"Pasas de un presupuesto anual de 25 millones a 120 ó 130 millones, el equivalente a un Top 8 de la Bundesliga. Con el Burnley podíamos competir con un Eintracht o un Wolfsburgo", precisó.

Este mismo verano, la gran estrella del Bayer Leverkusen Florian Wirtz prefirió fichar por el Liverpool en lugar de ir al Bayern Múnich.

Otros jugadores del Leverkusen, como el suizo Granit Shaka o el neerlandés Jéremie Frimpong ficharon por Sunderland y Liverpool, respectivamente.

También el delantero francés Hugo Ekitiké dejó el Eintracht para firmar por los Reds, o el eslovaco Benjamin Sesko dejó Leipzig para unirse al Manchester United.

El éxodo de talento del fútbol alemán al inglés podría seguir antes del cierre del mercato el próximo lunes, ya que medios de ambos países colocan al jugador del Stuttgart Nick Woltemade en el Newcastle y al neerlandés Xavi Simons en el Tottenham, que ya fichó también este verano al delantero Mathis Tel, procedente del Bayern.

Las sumas por estos traspasos son en algunos casos faraónicas: 135 millones de euros por Wirtz, 90 por Ekitiké, 85 por Sekso, entre 75 y 90 por Woltemade y unos 60 por Simons.

La Bundesliga se ha colocado como el segundo campeonato europeo con más ingresos por televisión (1150 millones de euros por temporada), pero sigue muy lejos de lo que reciben los clubes ingleses: 4000 millones anuales, de lo que la mitad son por los derechos en el extranjero.

tba/bdu/mcd/avl