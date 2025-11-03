Kompany dice estar "impresionado por el espíritu de equipo" del PSG

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, afirmó este lunes estar "impresionado por el espíritu de equipo del Paris SG", la víspera del choque de la 4ª fecha de la Liga de Campeones en el Parque de los Príncipes.

"Estoy muy impresionado por el espíritu de equipo, la capacidad de recuperar balones y la calidad individual. En el PSG no basta con centrarse en un jugador. El PSG siempre ha tenido jugadores de clase mundial. Nosotros tenemos también esa gran calidad, por eso el partido de mañana será tan apasionante", declaró el DT belga.

"Por supuesto, son necesarias fuerzas individuales para ganar partidos. No hay que despreciar ese aspecto. Pero lo que hace muy fuerte a este PSG es que trabaja en equipo en todas las fases del juego", prosiguió el antiguo central del Manchester City.

"Hay que creer que somos capaces de realizar un partido perfecto, nos enfrentamos al ganador de la Liga de Campeones, y a uno de los favoritos", indicó Kompany.

Por segunda vez en su historia, el gigante bávaro ha ganado sus nueve primeros partidos de liga alemana. Una serie que asciende a 15 partidos entre todas las competiciones.

Parisinos y muniqueses se enfrentaron en dos ocasiones la temporada pasada, con una victoria para el Bayern en fase de grupos de la Champions a finales de noviembre, y una victoria para el PSG, en cuartos de final del Mundial de clubes.

"Nuestro calendario es uno de los más difíciles. El equipo que gane mañana dará un gran paso al top 8. También hay mucho prestigio en juego", añadió Kompany.

ali/cyj/iga/ag