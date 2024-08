Kompany dice no estar "nervioso" antes de debut en Bundesliga con el Bayern

"No, no estoy en absoluto nervioso", declaró el sábado en rueda de prensa el entrenador del Bayern Múnich, el belga Vincent Kompany, en la víspera de su primer partido en Bundesliga en Wolfsburgo el domingo (13h30 GMT).

A los 38 años, Kompany vivirá en el banquillo muniqués su primera experiencia como entrenador en un gran club europeo, luego de haber pasado tres temporadas (una como entrenador-jugador) en el Anderlecht y dos en Burnley.

"No, no estoy en absoluto nervioso, pero siempre he sido así", explicó el día antes de visitar al Wolfsburgo en su primer partido de campeonato, reconociendo que se trata "de un gran desafío".

El belga sucedió en junio a Thomas Tuchel y tiene por misión reconquistar el campeonato alemán, luego de un año sin trofeos para el Bayern, por primera vez desde 2011.

En su primer partido oficial, se impuso por 4-0 en la primera ronda de la Copa de Alemania la semana pasada en Ulm, equipo de la segunda división alemana.

El vigente campeón de Alemania, el Bayer Leverkusen, arrancó la temporada el viernes con una victoria por 3-2 en su visita al Borussia Monchengladbach.

"La temporada pasada del Leverkusen fue fenomenal. Creo que necesitaremos de nuevo cerca de 90 puntos para ganar el título, así que necesitaremos el máximo de cada uno", valoró Kompany.

AFP