Kompany renueva como entrenador del ascendido Burnley

El entrenador belga Vincent Kompany firmó un nuevo contrato con el Burnley, que ascendió este curso y jugará en la Premier League la próxima temporada, y queda ligado a la entidad hasta 2028, anunció el domingo el club.

"Después de haber ganado el título de campeón en el Championship (2ª división inglesa) en su primera temporada en Turf Moor, el técnico se comprometió con un nuevo contrato de cinco años", escribió el club en su comunicado.

"Me he sentido bien en Burnley y Turf Moor prácticamente desde el principio, así que me parece lógico firmar para los próximos cinco años", explicó el exdefensa internacional belga, citado en el comunicado.

Jugador emblemático del Manchester City -donde tiene incluso una estatua cerca del Etihad Stadium-, Kompany pasó once temporadas con los 'Citizens', ocho como capitán y ganó allí cuatro títulos ligueros. Mánchester y Burnley están separados por apenas una treintena de kilómetros.

"Es el matrimonio ideal por la manera en la que vemos al Burnley en el futuro", celebró el presidente del club, Alan Pace, que considera a Kompany un "líder extraordinario".

El Burnley, descendido a segunda hace un año, ha sumado 98 puntos en 45 jornadas y tiene 10 puntos de ventaja sobre el segundo, el Sheffield United, que también aseguró ya matemáticamente su ascenso.

Recibirá su trofeo de campeón del Championship el lunes, con motivo de su duelo ante el Cardiff.

