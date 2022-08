KonoSuba: Fantastic Days celebra su primer aniversario con un evento de festival legendario de 4 estrellas

Los √°ngeles--(business wire)--ago. 23, 2022--

KonoSuba: Fantastic Days, el juego de rol m√≥vil gratuito de Nexon, comienza una celebraci√≥n de dos semanas en honor al primer aniversario del juego. ¬°Tras combatir durante los √ļltimos doce meses para vencer al villano Rey Demonio, nuestros diligentes h√©roes se han ganado el derecho a celebrar en eventos de festival, con premios y obsequios de primera calidad!

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220823005368/es/

#Nexon #NexonAmerica #KonoSuba (Graphic: Business Wire)

Adem√°s de las generosas bonificaciones por el registro previo ofrecidas a principios de mes y para terminar un a√Īo verdaderamente extraordinario en el mundo de Axel, los fan√°ticos de Kono pueden esperar un bot√≠n de obsequios y actividades de recompensa por el tiempo transcurrido en el juego:

KonoSuba: Fantastic Days, basado en la exitosa serie de comedia de anim√© del mismo nombre, fue lanzado a nivel mundial el 19 de agosto de 2021 en dispositivos con iOS y Android tras un lanzamiento exitoso en Jap√≥n. El juego se centra en un alumno de escuela secundaria (Kazuma) que se reencarna en un mundo de fantas√≠a, donde se le unen una diosa in√ļtil (Aqua), una fan√°tica de las explosiones (Megumin) y una defensora voluble (Darkness) en una misi√≥n para combatir al Rey Demonio. El t√≠tulo m√≥vil basado en el anim√©, que sigue el argumento original, presenta contenido totalmente nuevo para la historia y h√©roes y hero√≠nas exclusivos creados espec√≠ficamente para el juego. Los fan√°ticos de Kono han podido combatir como sus personajes favoritos del anim√©, todos con las voces de los actores japoneses originales, como Jun Fukushima, Sora Amamiya, Rie Takahashi y Ai Kayano.

¬°Vengan a celebrar el mundo fant√°stico y maravilloso de Axel!

KonoSuba: Fantastic Days es publicado por Nexon en asociación con el editor de KonoSuba, Kadokawa, y desarrollado por Sumzap.

Para mantenerse al tanto de KonoSuba: Fantastic Days, visite la p√°gina de Google Play o App Store, y aseg√ļrese de seguir a @PlayKonoSuba en Instagram y Twitter para obtener las √ļltimas noticias.

Recursos: Imagen

Redes sociales:Twitch / Twitter / Instagram / Discord / Facebook

Acerca de KonoSuba: Fantastic Dayskonosuba.nexon.com

Basado en la popular serie de anim√© ‚Äú KonoSuba: God‚Äôs Blessing on this Wonderful World! ‚ÄĚ, KonoSuba: Fantastic Days es un juego gratuito de rol de colecci√≥n de personajes para iOS y Android. Con personajes favoritos de los fans, como Kazuma Satou, Aqua, Megumin y Darkness, el juego sigue el argumento de la novela original e incluye personajes a medida creados exclusivamente para el juego. El a√Īo pasado, el lanzamiento en Jap√≥n de KonoSuba: Fantastic Days tuvo mucho √©xito y gan√≥ el reconocimiento de los jugadores y los elogios de la base de fan√°ticos de KonoSuba.

Acerca de Nexon America Inc.https://www.nexon.com/

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en l√≠nea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. (‚ÄúNexon‚ÄĚ) y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido regularmente franquicias ic√≥nicas, como MapleStory y Mabinogi, durante m√°s de una d√©cada, que han batido r√©cords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el esp√≠ritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, dise√Īar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi√≥n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci√≥n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la √ļnica versi√≥n del texto que tendr√° un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220823005368/es/

CONTACT: Brian Klotz

Nexon America

NA_pr@nexon.com

Keyword: california australia/oceania australia united states north america

Industry keyword: entertainment consumer electronics technology mobile entertainment mobile/wireless software electronic games

SOURCE: Nexon America Inc.

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 08/23/2022 04:25 pm/disc: 08/23/2022 04:26 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220823005368/es