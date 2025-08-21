Kooij gana la 2ª etapa del Tour del Benelux y alcanza al líder Merlier

El ciclista neerlandés Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) se adjudicó al esprint la segunda etapa del Tour del Benelux, el jueves entre Blankenberge y Ardooie, en Bélgica, colocándose segundo en la general con el mismo tiempo que el líder, el belga Tim Merlier.

Séptimo el miércoles en una primera etapa que había ganado Merlier (Soudal-Quick-Step), Kooij se impuso esta vez por un metro al checo Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) y al belga Milan Fretin (Cofidis), segundo y tercero este jueves.

Gracias a diez segundos de bonificación, el corredor de 23 años se pone segundo en la clasificación general, con el mismo tiempo que Merlier y que el también belga Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale), que es tercero y que obtuvo tres segundos de bonificación en uno de los esprints intermedios.

La etapa llana de 169,4 km, que terminaba con cuatro vueltas de 16 kilómetros en Ardooie, estuvo marcada por varios abanicos provocados por el viento.

En los últimos ocho kilómetros varios corredores, entre ellos los belgas Tim Wellens y Jasper Stuyven, intentaron acelerar para evitar el esprint masivo, pero no tuvieron éxito.

El viernes, la tercera etapa entre Aalter y Grammont será el primer test para los favoritos en las Ardenas flamencas.

La 20ª edición del Tour del Benelux terminará el domingo en Lovaina (Bélgica).

Clasificación de la segunda etapa, este jueves, entre Blankenberge y Ardooie:

1. Olav Kooij (NED/TVL) los 172,7 km en 3h35:07.

2. Pavel Bittner (CZE/DFP) mismo tiempo

3. Milan Fretin (BEL/COF) mismo tiempo

4. Arvid de Kleijn (NED/TUD) mismo tiempo

5. Biniam Girmay (ERI/IWA) mismo tiempo

6. Dylan Groenewegen (NED/JAY) mismo tiempo

7. Tim Merlier (BEL/SOQ) mismo tiempo

8. Mike Teunissen (NED/AST) mismo tiempo

9. Tord Gudmestad (NOR/DAT) mismo tiempo

10. Amaury Capiot (BEL/ARK) mismo tiempo

...

Clasificación general:

1. Tim Merlier (BEL/SOQ) 7h15:02

2. Olav Kooij (NED/TVL) mismo tiempo

3. Dries De Bondt (BEL/DAT) mismo tiempo

4. Rui Oliveira (POR/UAD) a 02

5. Pavel Bittner (CZE/DFP) a 04

6. Arnaud De Lie (BEL/LTD) a 04

7. Arvid de Kleijn (NED/TUD) a 06

8. Juan Sebastián Molano (COL/UAD) a 06

9. Matej Mohoric (SLO/TBV) a 07

10. Bastien Tronchon (FRA/DAT) a 07

...