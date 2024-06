Körber Business Área Supply Chain: Edward Auriemma se convierte en el nuevo CEO de Business Unit Software

HAMBURGO, Alemania & MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--jun. 13, 2024--

Edward Auriemma se unirá a Körber el 08 de julio de 2024 como el nuevo director ejecutivo del negocio de software de la cadena de suministro de Körber, una empresa conjunta con KKR. Como nuevo director ejecutivo del negocio de software de cadena de suministro de Körber, Edward aporta una gran experiencia y un historial probado de impulsar el crecimiento estratégico y la excelencia operativa dentro de los sectores de la tecnología y la cadena de suministro.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240612312381/es/

Edward Auriemma (Photo: Business Wire)

Antes de unirse a Körber, trabajó como Director de Operaciones de Blue Yonder, un proveedor líder de soluciones de software de cadena de suministro con más de 6.000 empleados, donde fue fundamental para dirigir la dirección estratégica de la compañía, transformando y escalando sus operaciones globalmente. Su liderazgo fue fundamental para mejorar la presencia global de Blue Yonder y aumentar significativamente su posición en el mercado y su rendimiento financiero.

Anteriormente, Edward ocupó el cargo de Director de Operaciones en Alight Solutions, donde desarrolló un sólido marco operativo y comercial que impulsó a la compañía a través de una exitosa cotización pública en la New York Stock Exchange (NYSE: ALIT) y reforzó su posición en el mercado como proveedor líder de soluciones integradas de capital humano digital y de negocio.

Stephan Seifert, Director General del Grupo Körber y miembro del Consejo Asesor comenta: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Edward Auriemma a Körber y esperamos trabajar con él para acelerar aún más el crecimiento y la innovación de nuestro negocio de software de cadena de suministro. Con su profundo conocimiento del mercado y las necesidades de los clientes, impulsará nuestra ambición de construir un campeón de software de la cadena de suministro global, beneficiando a nuestros clientes y a nuestro equipo global."

"Es un honor para mí liderar el negocio de software de la cadena de suministro de Körber y aprovechar su formidable legado de innovación," afirma Edward Auriemma. "El negocio está en una posición única para ayudar a los clientes a aprovechar su tecnología flexible para hacer que sus operaciones de la cadena de suministro sean más eficientes, y estoy emocionado de impulsar esa misión."

Acerca de Körber Somos Körber - un grupo tecnológico internacional con más de 12.000 empleados en más de 100 ubicaciones en todo el mundo y un objetivo común: Convertimos el pensamiento empresarial en el éxito del cliente y moldeamos el cambio tecnológico. En las áreas de negocio digital, farmacéutica, cadena de suministro y tecnologías, ofrecemos productos, soluciones y servicios que inspiran. Actuamos rápidamente según las necesidades del cliente, ejecutamos ideas sin problemas y, con nuestras innovaciones, creamos valor añadido para nuestros clientes. Al hacerlo, estamos construyendo cada vez más ecosistemas que resuelven los desafíos de hoy y de mañana. Körber AG es el holding del Grupo Körber: http://www.koerber.com/en

Acerca de la cadena de suministro del área de negocios de Körber Las cadenas de suministro son cada vez más complejas. Körber ofrece una amplia gama de soluciones integrales para la cadena de suministro que se adaptan a cualquier tamaño de empresa, estrategia o plan de crecimiento. Nuestros clientes conquistan la complejidad de la cadena de suministro gracias a nuestra cartera de productos, que incluye software, soluciones de voz y robótica, además de la experiencia necesaria para integrarlo todo. “Conquer supply chain complexity” –con Körber. El área de negocios Supply Chain forma parte del grupo tecnológico global de Körber. Más información en Körber Supply Chain Software (koerber-supplychain-software.com)

Sobre KKR KKR es una empresa de inversión global líder que ofrece gestión de activos alternativos, así como mercados de capitales y soluciones de seguros. KKR tiene como objetivo generar retornos de inversión atractivos siguiendo un enfoque de inversión paciente y disciplinado, empleando a personas de clase mundial y apoyando el crecimiento en sus empresas y comunidades de cartera. KKR patrocina fondos de inversión que invierten en capital privado, crédito y activos reales y tiene socios estratégicos que gestionan fondos de cobertura. Las filiales de seguros de KKR ofrecen productos de jubilación, vida y reaseguro bajo la gestión de Global Atlantic Financial Group. Las referencias a las inversiones de KKR pueden incluir las actividades de sus fondos patrocinados y filiales de seguros. Para obtener información adicional sobre KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), visite el sitio web de KKR en www.kkr.com. Para obtener información adicional sobre Global Atlantic Financial Group, visite el sitio web de Global Atlantic Financial Group en www.globalatlantic.com.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240612312381/es/

CONTACT: Kathleen Fischer

Director, Corporate Communications Software

Körber Business Area Supply Chain

kathleen.fischer@koerber-supplychain.com

330.289.3342

Keyword: minnesota germany ireland australia brazil france australia/oceania mexico united states south america united kingdom central america north america europe canada

Industry keyword: supply chain management technology professional services business robotics transport hispanic retail software logistics/supply chain management consumer

SOURCE: Körber

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 06/13/2024 08:30 am/disc: 06/13/2024 08:31 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240612312381/es

AP